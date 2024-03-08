Головне – не вітати рідних з "8 марта" і не поширювати ненависну радянську ідеологію. Також варто пильнувати, аби не наробити помилок у вітанні, зазначає Освіта 24.

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Як українською сказати "міждународний"

Іноді на листівках, які ви отримуєте з нагоди свята, можете прочитати привітання з "Міждународним" жіночим днем. Натомість це слово є суржиковим, тож вживати його не потрібно.

Правильно українською треба вітати з Міжнародним жіночим днем. Тож не припускайтеся цієї помилки та вітайте рідних правильно.

Також нагадаємо, що в українській мові немає слова "март" – є "березень". Тож сьогодні на календарі – 8 березня.

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Чому українці не святкують "8 марта"

У нашій державі вже кілька років тривають дискусії щодо доцільності святкування 8 березня – а не "8 марта".

Якщо останнє пов'язане із радянськими стереотипами та пропагандою, то Міжнародний жіночий день святкувати можна. Це – не радянське свято. Варто лише відкинути радянський підхід його осмислення.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, як правильно вітати українських жінок із Міжнародним жіночим днем та які слова треба викинути зі свого лексикону.