"А это надо было учить?": учитель рассказал "приколы" работы с современным поколением учеников
- Учитель английского Виктор Демко рассказал о вызовах работы с учениками, которые часто уточняют даже очевидные задачи.
- Пользователи сети отметили, что такие ситуации уже случались раньше, но теперь это сопровождается постоянной коммуникацией и уточнениями через чаты.
Будни современного педагога полны не только проверкой тетрадей, но и настоящими квестами в мессенджерах с современным поколением учеников. Один из учителей стал звездой ТикТока, иронично рассказав, как его воспитанники умудряются выучить "не то, не там и не тогда".
Современные школьники все чаще удивляют педагогов не только своими ответами, но и подходом к обучению. Учитель английского из Львова Виктор Демко рассказал ситуацию, которая стала для него одновременно и испытанием, и поводом для шуток.
Смотрите также В Одессе полиция наказала школьников, которые поиздевались над учителями в тик-ток видео
Четкое задание – не гарантия результата
По словам педагога, он максимально конкретно сформулировал домашнее задание: страница, номер упражнения и четкое указание – выучить текст наизусть.
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Однако уже вечером в воскресенье начались уточнения от учеников:
- нужно ли учить именно текст, или только фразы;
- можно ли просто пересказать факты;
- точно ли это задание вообще нужно выполнять.
Что рассказал учитель: смотрите видео
А утром перед уроком появился классический вопрос: "А это надо было учить?". В итоге часть школьников выучила не тот текст или не на той странице.
Сам учитель в шутку подытожил ситуацию фразой: "Это открывает новые границы. Пределы моего терпения".
Как реагирует сеть на рассказ учителя?
В комментариях пользователи активно делились собственным опытом. Некоторые отмечали, что подобные ситуации случались и раньше, просто без чатов с учителями.
Другие обратили внимание на современные реалии обучения:
- родители часто вынуждены контролировать выполнение домашних заданий;
- ученики привыкают уточнять даже очевидные вещи;
- коммуникация между учителем и классом стала постоянной – даже в выходные.
В то же время часть пользователей отметила, что проблема не только в "поколении", но и в изменении подходов к обучению и восприятию информации.
Несмотря на все, сам педагог отнесся к ситуации с юмором. И именно такая реакция, как отмечают пользователи, помогает сохранять баланс в работе с современными учениками.
"Six seven" везде: необычная контрольная работа от учительницы покорила сеть
Учительница начальных классов Инна Михалева провела контрольную работу, в которой все ответы были "67", что вызвало положительные эмоции у детей.
Видео с урока стало вирусным в TikTok, набрав более 400 тысяч просмотров, и получило преимущественно положительные отзывы за креативный подход к обучению.
В комментариях люди писали, что такие занятия запоминаются детям надолго. Другие отмечали, что современный педагог должен быть "на одной волне" с учениками и понимать их интересы.