Только не берите "кольцо": как грамотно рассказать на украинском об Андреевских вечерницах
В Украине День Андрея Первозванного теперь празднуют по новому стилю – 30 ноября. А в ночь накануне девушки собираются вместе, чтобы погадать.
Поэтому накануне этой мистической ночи 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, какие традиционные народные обряды проводят на Андреевских вечерницах. А также подскажет, как правильно об этом рассказать на украинском.
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Как правильно на украинском говорить об Андреевских вечерницах
У восемьдесят девятой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять, когда рассказываете об обрядах и обычаях на праздник Андрея и чем заменить "языковой мусор".
Обычно гадания на Андрея превращают в интересный и развлекательный вечер. Девушки гадают на судьбу сами – к гадалкам ходить не нужно.
ворожка – гадалка;
гадати і ворожити;
дєвушки – дівчата;
Интересно! Слово "гадалка" не свойственно украинскому языку – в отличие от слова "гадати".
Самыми интересными являются ритуалы гадания на будущего жениха в кругу подружек. А впоследствии ждать признания в любви.
женіх – наречений;
будущий – майбутній;
зізнатися в коханні – освідчитися;
Гадают девушки на различных предметах быта, украшениях и даже овощах. В частности, на воде, тарелках, кольцах, куклах, свечах, зеркале, спичках и даже луке.
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Забавы на Андреевские вечерницы / Фото Konkurent.ua
украшеніє – прикраса;
кукла – лялька;
кольцо – обручка, перстень;
свєча – свічка;
зеркало – дзеркало;
спічки – сірники;
лук – цибуля.
Обратите внимание! Слово "лук" может быть суржиковым, если вы употребляете его для обозначения "цибулі". В украинском языке оно имеет другие значения. По звучанию является даже англицизмом: можете употреблять его, если говорите о своем образе.
Интересна традиция на Андрея выбежать на улицу, остановить первого встречного и спросить у него имя. Верят, что такое имя будет и у будущего мужа.
встрєчний – зустрічний;
уліца – вулиця;
В ночь на Андрея девушки также кладут под подушку мешочек с написанными на отдельных бумажках мужскими именами. Утром вытаскивают "имя" своего будущего мужа.
утро – утро;
бумага – бумага;
Всего в народной традиции есть немало способов гаданий и обрядов. Поэтому можно выбирать те, что вам по душе.