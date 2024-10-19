Как правильно на украинском – "ангел" или "янгол" и есть ли между ними разница
Наш язык богат на слова-синонимы, что делает его благозвучным и разнообразным. Но как узнать это синоним или суржик и не допустить ошибки.
Следует обратиться к словарям и обогащать свой речевой запас. А Освита 24 в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" выяснит, есть ли слова "ангел" и "янгол" синонимами.
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Так как правильно говорить – ангел или янгол
Словари украинского языка считают эти слова подобными и допускают использование и ангел и янгол. Даже приводят устаревшее слово – ангол. Слова употребляются в зависимости от контекста в предложении.
Кто такой ангелАнгелы понимаются как особые духовные существа, созданные Богом для служения Ему как посланники и вестники. Ангел на языке Библии - малах, что означает посланник. Эти сверхъестественные существа присутствуют в христианстве, иудаизме и исламе.
Слово имеет греческое происхождение "ангелос" – прямой перевод ивритского "мал'а́х" с тем же значением, которое происходит от архаического корня "посылать", засвидетельствованного в угаритском языке; прямо из иврита заимствовано и арабское слово "мала́к". Все эти слова имеют перевод – посланник!
Однако ангелом также может называться и человек, посланный Богом другому человеку с определенной целью.
А еще когда говорят о невероятной красоте, могут сказать: "Ангельски красивый!". Или ангелочками называют младенцев.
Александр Пономарив, доктор филологических наук, профессор, советует перевести фразеологизм "падший ангел" на украинский язык – как "грешный ангел" или "грешный янгол".