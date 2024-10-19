Як правильно українською – "ангел" чи "янгол" і чи є між ними різниця

Наша мова багата на слова-синоніми, що робить її милозвучною та різноманітною. Але як дізнатися чи це синонім, чи суржик і не припуститися помилки.

Слід звертатися до словників та збагачувати свій мовний запас. А Освіта 24 у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" з'ясує, чи є слова "ангел" і "янгол" синонімами.

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То як правильно говорити – ангел чи янгол

Словники української мови вважають ці слова подібними і допускають використання і ангел, і янгол. Навіть наводять застаріле слово – ангол. Слова вживаються залежно від контексту у реченні.

Хто такий ангел Янголи розуміються як особливі духовні істоти, створені Богом для служіння Йому як посланці і вісники. Ангел мовою Біблії — малах, що означає посланець. Ці надприродні істоти присутні в християнстві, іудаїзмі та ісламі.

Слово має грецьке походження "ангелос" – прямий переклад івритського "мал'а́х" з тим же значенням, яке походить від архаїчного кореня "посилати", засвідченого в угаритській мові; прямо з івриту позичено й арабське слово "мала́к". Усі ці слова мають переклад – посланець.

Проте янголом також може називатися і людина, послана Богом іншій людині з певною метою.

А ще коли говорять про неймовірну вроду, можуть сказати: "Янгольськи вродливий!". Чи янголятами називають немовлят.

Олександр Пономарів, доктор філологічних наук, професор, радить перекласти фразеологізм "падший ангел" українською мовою як "грішний ангел" або "грішний янгол".