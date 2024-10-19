Следует обратиться к словарям и обогащать свой речевой запас. А Освита 24 в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" выяснит, есть ли слова "ангел" и "янгол" синонимами.

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Так как правильно говорить – ангел или янгол

Словари украинского языка считают эти слова подобными и допускают использование и ангел и янгол. Даже приводят устаревшее слово – ангол. Слова употребляются в зависимости от контекста в предложении.

Кто такой ангел Ангелы понимаются как особые духовные существа, созданные Богом для служения Ему как посланники и вестники. Ангел на языке Библии - малах, что означает посланник. Эти сверхъестественные существа присутствуют в христианстве, иудаизме и исламе.

Слово имеет греческое происхождение "ангелос" – прямой перевод ивритского "мал'а́х" с тем же значением, которое происходит от архаического корня "посылать", засвидетельствованного в угаритском языке; прямо из иврита заимствовано и арабское слово "мала́к". Все эти слова имеют перевод – посланник!

Однако ангелом также может называться и человек, посланный Богом другому человеку с определенной целью.

А еще когда говорят о невероятной красоте, могут сказать: "Ангельски красивый!". Или ангелочками называют младенцев.

Александр Пономарив, доктор филологических наук, профессор, советует перевести фразеологизм "падший ангел" на украинский язык – как "грешный ангел" или "грешный янгол".