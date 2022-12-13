Приговаривайте без суржика: как правильно говорить по-украински о вечерницах на Андрея и гадания

13 декабря в Украине отмечают День святого Андрея Первозванного. С нетерпением этого праздника ждут девушки, чтобы погадать и узнать свою судьбу на Андреевских вечерницах.

24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает давать вам полезные языковые советы. Зато от вас ожидаем активное их усвоение и чистоту вашего украинского.

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Как говорить правильно

В шестой подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда говорите о празднике Андрея и гаданиях на Андреевских вечерницах.

свадьба – свадьба (укр. весілля);

будущий – будущий (укр. майбутній);

дома – дома (укр. вдома);

праздник – праздник (укр. свято);

девочки, девушки – девушки (укр. дівчата);

жених – жених, суженый (укр. наречений, суджений);

Обычно девушки собираются вместе дома на праздник Андрея, чтобы погадать. Уж очень хотят узнать, откуда придет будущий жених но когда будет их свадьба .

При этом помните, что будут гадать не "девочки", а "девушки" (укр. "дівчата"). И дома на праздник, а не "дома" (укр. "вдома") на "праздник" (укр. "укр. "свято". Ведь хотят узнать о "будущем женихе и свадьбе", а не о "будущем женихе и свадьбе" (укр. про "майбутнього нареченого і весілля").

Кстати, не забывайте, что во множестве слово "дом" будет иметь форму "дома" (укр. "домИ"), а не "дома".

Также помните, что в украинском языке есть хорошее слово "праздник" (укр. "празник"). Не забыли про слова колядки "А тот первый праздник – Рождество Христовое"? И ни в коем случае – не "праздник".

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гадалка – гадалка (укр. ворожка);

К тому же на праздник Андрея девчата могут гадать сами и не ходить ни к каким гадалкам.

При этом помните, что слово "гадалка" не свойственно украинскому языку - в отличие от слова "гадать".

кольцо – кольцо (укр. перстень);

зеркало – зеркало (укр. дзеркало);

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Чтобы узнать свою судьбу, девушки иногда используют самые древние методы гадания. Так, к вечеру берут тарелку, высыпают на нее разные мелкие вещи. Например, кольцо, серьгу, пуговицу, монету и т.д. Накрывают это все полотенцем, стряхивают и, не смотря, тянут какую-то безделушку.

При этом помните, что девушки бросают не "кольцо", а "кольцо" (укр. "перстень").

По старинным верованиям, на Андрея также судьбу можно было увидеть и в зеркале. И именно в "зеркале" (укр. "дзеркалі"), а не в "зеркале".

шутки – шутки (укр. жарти);

шутить – шутить (укр. жартувати);

Кстати, в древности Андреевские вечерницы ассоциировались не только с гаданием на свою судьбу, но и совмещались шутками и смехом.

При этом не забывайте, что настоящие украинцы и украинки знают хорошие шутки (укр. "жарти") и шутят колоритно. Хотя могут порадовать вас и шутками.

Что интересно, слово "шутки" употреблял в своих произведениях Квитка-Основьяненко. В "Сердешной Оксане" писал: "Оксана, Оксана! Где твои шутки и шутки?" Здесь, наверное, "Без знахарок и без гадалок не обошлось: выливали переполох, умывали от уроков, Шептали от глаз и что не делали – все ничего и ничего…".

Так что даже, когда вы решите погадать, чтобы узнать свою судьбу, не забывайте о чистоте речи.заглянуть в будущее