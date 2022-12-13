Примовляйте без суржика: як правильно говорити українською про вечорниці на Андрія та ворожіння

13 грудня в Україні відзначають День святого Андрія Первозванного. З нетерпінням на це свято чекають дівчата, аби поворожити і дізнатися свою долю на Андріївських вечорницях.

24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради. Натомість від вас очікуємо на активне їх засвоєння та чистоту вашої української.

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Як говорити правильно

У шостій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про свято Андрія та ворожіння на Андріївських вечорницях.

свадьба – весілля;

будущій – майбутній;

дома – вдома;

празнік – свято;

дєвушки, дєвочки – дівчата;

женіх – наречений, суджений;

Зазвичай дівчата збираються разом вдома на свято Андрія, аби поворожити. Дуже вже хочуть дізнатися, звідки прийде майбутній наречений та коли буде їхнє весілля.

При цьому пам'ятайте, що ворожитимуть не "дєвочки" і "дєвушки", а "дівчата". І вдома на свято, а не "дома" на "празнік". Адже хочуть дізнатися про "майбутнього нареченого і весілля", а не про "будущого женіха і свадьбу".

До речі, не забувайте, що у множині слово "дім" матиме форму "домИ", а не "домА".

Також пам'ятайте, що в українській мові є гарне розмовне слово "празник". Не забули про слова колядки "А той перший празнИк – Рождество Христове"? І у жодному разі – не "празнІк".

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ворожка – гадалка;

До того ж на свято Андрія дівчата можуть гадати самі й не ходити до жодних ворожок.

При цьому пам'ятайте, що слово "ворожка" не властиве українській мові – на відміну від слова "гадати".

кольцо – перстень;

зеркало – дзеркало;

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Аби дізнатися свою долю, дівчата іноді використовують найдавніші методи ворожіння. Так, надвечір беруть тарілку, висипають на неї різні дрібні речі. Наприклад, перстень, сережку, ґудзик, монету тощо. Накривають це все рушником, струшують і, не дивлячись, тягнуть якусь дрібничку.

При цьому пам'ятайте, що дівчата кидають не "кольцо", а "перстень".

За давніми віруваннями, на Андрія також долю можна було побачити й у дзеркалі. І саме у "дзеркалі", а не у "зеркалі".

шутки – жарти;

шуткувати – жартувати;

До речі, у давнину Андріївські вечорниці асоціювались не лише з ворожінням на свою долю, а й супровджувались жартами і сміхом.

При цьому не забувайте, що справжні українці та українки знають гарні жарти і колоритно жартують. Хоча можуть потішити вас і шутками.

Що цікаво, слово "шутки" вживав у своїх творах Квітка-Основ'яненко. У "Сердешній Оксані" писав: "Оксано, Оксано! Де твої шутки та жарти?". Тут, напевно, "Без знахурок та без ворожок не обійшлось: виливали переполох, вмивали від уроків, Шептали від очей і що не робили – усе нічого та й нічого…".

Тож навіть, коли ви вирішити поворожити, аби дізнатися свою долю, не забувайте про чистоту мови.зазирнути у майбутнє