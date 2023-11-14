Один из лучших педагогов мира признался, сколько ошибок совершил в тексте Радиодиктанта
Источник:Освитория
Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, попавший в этом году в десятку лучших педагогов мира по версии премии Global Teacher Prize, признался, сколько совершил ошибок в тексте Радиодиктанта. Также рассказал об отношении к ошибкам.
Лучший учитель Украины 2021 подчеркнул: все делают ошибки. Но они тоже бывают разные, поэтому и отношение должно быть соответствующим.
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Сколько ошибок в тексте Радиодиктанта совершил Пройдаков
Учитель рассказал: писал Радиодиктант и допустил четыри пунктуационные ошибки.
Но там авторские знаки препинания, поэтому это не страшно. Важно объяснить детям, что ошибки бывают разные: одно дело – написать неправильно слово, другое – когда ошибка приводит к беде,
– заметил Пройдаков.
И акцентировал: дети должны понимать: ошибки в школьной работе – не крушение.
Я честен по поводу ошибок: если я чего-то не объяснял, не давал эту тему, то какое я имею право проверять, знают ли дети это, и снижать им баллы?
– уточнил педагог.
Он также отметил, что в произведениях по литературе или ученических эссе не может быть ошибочных мнений или точек зрения – это аргументы детей. И добавил, что литература учит, что существует множество интерпретаций и контекстов произведения.
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Что Артур Пройдаков говорит об украинизации и языковом вопросе
Артур Пройдаков, родившийся на Луганщине и покинувший родной дом из-за войны, считает:
- чем больше украинского языка в публичном пространстве, тем лучше это будет для украинской государственности;
- язык использовали как повод для вторжения, так что украинцы должны осознать: украинский язык – вопрос государственной безопасности;
- враг понимает значение языка, поэтому достаточно разговоров, нужна ли нам кроткая или суровая украинизация;
- в публичном пространстве все должно быть на украинском.