Лучший учитель Украины 2021 подчеркнул: все делают ошибки. Но они тоже бывают разные, поэтому и отношение должно быть соответствующим.

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Сколько ошибок в тексте Радиодиктанта совершил Пройдаков

Учитель рассказал: писал Радиодиктант и допустил четыри пунктуационные ошибки.

Но там авторские знаки препинания, поэтому это не страшно. Важно объяснить детям, что ошибки бывают разные: одно дело – написать неправильно слово, другое – когда ошибка приводит к беде,

– заметил Пройдаков.

И акцентировал: дети должны понимать: ошибки в школьной работе – не крушение.

Я честен по поводу ошибок: если я чего-то не объяснял, не давал эту тему, то какое я имею право проверять, знают ли дети это, и снижать им баллы?

– уточнил педагог.

Он также отметил, что в произведениях по литературе или ученических эссе не может быть ошибочных мнений или точек зрения – это аргументы детей. И добавил, что литература учит, что существует множество интерпретаций и контекстов произведения.

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Что Артур Пройдаков говорит об украинизации и языковом вопросе

Артур Пройдаков, родившийся на Луганщине и покинувший родной дом из-за войны, считает: