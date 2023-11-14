Один із найкращих педагогів світу зізнався, скільки помилок зробив у тексті Радіодиктанту

Учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який цьогоріч потрапив у десятку найкращих педагогів світу за версією премії Global Teacher Prize, зізнався, скільки зробив помилок у тексті Радіодиктанту. Також розповів про ставлення до хиб.

Найкращий учитель України 2021 року наголосив: усі роблять помилки. Але вони також бувають різні, тому й ставлення має бути відповідним.

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Скільки помилок у тексті Радіодиктанту зробив Пройдаков

Учитель розповів: писав Радіодиктант і припустився чотирьох пунктуаційних помилок.

Але там авторські розділові знаки, тому це не страшно. Важливо пояснити дітям, що помилки бувають різні: одна справа – написати неправильно слово, інша – коли помилка призводить до біди,

– зауважив Пройдаков.

І акцентував: діти мають розуміти: помилки в шкільній роботі – не катастрофа.

Я чесний щодо помилок: якщо я чогось не пояснював, не давав цю тему, то яке я маю право перевіряти, чи діти це знають, і знижувати їм бали?

– уточнив педагог.

Він також зауважив, що у творах з літератури чи учнівських есе не може бути помилкових думок чи точок зору – це аргументи дітей. І додав: література вчить, що існує безліч інтерпретацій і контекстів твору.

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Що Артур Пройдаков каже про українізацію і мовне питання

Артур Пройдаков, який народився на Луганщині й покинув рідний дім через війну, вважає: