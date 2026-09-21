Самое старое здание – в огне: Россия атаковала Запорожский национальный университет

Россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки ночью в понедельник, 21 сентября, был поврежден один из корпусов высшего учебного заведения.

Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

Каковы последствия российской атаки

"Запорожские вести" сообщили, что российские войска нанесли удар по историческому корпусу Запорожского национального университета в центре города. Здание расположено в Александровском районе. В нем после удара начался масштабный пожар.

Речь идет о третьем учебном корпусе ЗНУ, в котором ранее располагалась женская гимназия. Это старейшее здание университета, оно было построено в 1902 году.

Фото: Рада обороны Запорожья

Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага,

– подчеркнул Федоров.

Также в городе ночью в результате атак повреждены два многоэтажных дома и торговый центр. Есть пострадавшие.

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