Почему "синенькие": откуда взялось это название известного овоща

Почему баклажаны во многих украинских семьях называют "синенькими"? Ведь большинство из них не синие, а фиолетовые, почти черные. Да и слово "баклажан" звучит совсем по-другому.

Какие названия баклажана зафиксированы в украинском языке, откуда они происходят и почему когда-то "баклажанами" могли называть даже помидоры – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Почему этот овощ называют "баклажан"?

Есть овощи, названия которых не требуют никаких объяснений, хотя кто-то может счесть их русизмом. Баклажан – один из них.

Слово "баклажан" – заимствованное. В украинский язык оно пришло через турецкое patlıcan, которое связывают с персидским bādinǰān. Название прошло долгий путь через разные языки, прежде чем закрепилось в украинском. В южных говорах Украины известен также вариант "бадижан".

Таким образом, "баклажан" – это древнее заимствованное название.

Это название закрепилось благодаря арабским или османским купцам, которые завезли его в Крым и Одессу.

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Почему их называют "синенькими"?

Самое распространенное литературное название сегодня – "баклажан". Но не обходится и без региональных вариантов. А в разговорной речи можно услышать и другие.

Стоит оказаться на юге Украины или просто зайти на кухню к старшему поколению – и вместо "баклажанов" можно услышать: "синенькие" или "синие".

Почему именно "синенькие", если большинство баклажанов фиолетовые? Что касается происхождения, то версий две.

В народной речи этот оттенок часто воспринимали как синий, или, возможно, они не были такого насыщенного цвета, отсюда и название – "синенькие". То есть это обычное название по внешнему признаку – цвету. По другой версии, это название возникло из-за географии. В Одессу баклажаны попали из Китая, а в этом городе жило немало евреев, которые сразу полюбили этот овощ. А на иврите Китай называют – Син, поэтому и овощ оттуда: син → син-син → синеньки → синенькие.

Ни одна из версий не имеет 100% подтверждения и остается на уровне "городских легенд". И у каждой есть свои сторонники.

Интересно! Баклажаны родом из тропиков Индии. А употреблять их в пищу научились только в XIX веке, так как не знали, как убрать характерный горьковатый привкус, который придает вещество соланин.

Поэтому все названия – не выдумки, а современные названия, и это не ошибка:

синие;

синенькие;

баклажаны;

бадижаны.

Но действительно ли баклажан всегда был баклажаном?

Вот здесь начинается самое интересное.

В старом украинском языке слово "баклажан" могло означать не только то, что мы называем баклажаном сегодня. Академический "Словарь украинского языка" фиксирует редкое значение – "помидор". Именно поэтому у Ивана Нечуя-Левицкого читаем:

На прилавках повсюду здоровые кучи красных баклажанов,

– из произведения "Чертова искушение".

Речь здесь идет именно о помидорах – на это указывает их красный цвет и контекст произведения "Чертова искушение".

Еще один писатель, Иван Микитенко, употребляет это слово в подобном значении: "На грядках порой еще оставались баклажаны, большие, красные, аж горят".

Хотя именно это значение словари также указывают как редко употребляемое.

Этнографические записи с юга Украины свидетельствуют о случаях, когда помидоры называли "баклажанами", а собственно баклажаны – "синенькими".

Итак, языковая история овощей может быть не менее интересной, чем история самих овощей.

Рецепт с баклажанами: смотрите видео

Так как же правильно?

В нейтральной литературной речи и в качестве ботанического названия лучше всего использовать слово "баклажан".

Но "синенькие" не стоит автоматически считать ошибкой. Это народное, разговорное название, распространенное в украинской речи и зафиксированное в лингвистических исследованиях.

Поэтому на рынке вполне можно услышать: "Дайте килограмм синеньких". А в рецепте, кулинарной статье или официальном тексте естественнее написать: "Добавьте баклажаны".

"Баклажан" и "синенький" – это не соперники, между которыми нужно выбирать правильное и неправильное.

Наиболее распространенные в Украине сорта имеют темно-фиолетовую, синевато-фиолетовую или почти черную окраску. Хотя есть и сорта белого, лавандового и полосатого цветов. А по форме – длинные, дугообразные, круглые, яйцевидные.

И еще одна интересная деталь: с точки зрения ботаники то, что мы привычно называем овощем, на самом деле является ягодой. Но это уже совсем другая языково-ботаническая история.