Не "бархатцы": как на украинском языке называются эти бархатистые цветы

Если вы привыкли называть их "бархатками", у нас для вас есть небольшое языковое открытие. В украинском языке есть собственное название этих цветов, и оно гораздо красивее.

Но является ли это слово украинским и как правильно называть эти яркие желтые и оранжевые цветы на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "бархатцы" – как сказать на украинском?

Есть цветки, которые трудно представить без украинского двора. Они растут возле дома, украшают клумбы, появляются в венках и букетах. Мы привыкли к их бархатистому цвету и пряному запаху, но в последнее время вместе с ним часто слышим название "бархатцы" или "бархатки".

В украинском литературном языке традиционное название этих цветов – "чорнобривці".

Именно это название зафиксировано в украинских словарях. "Чернобрывец" – это травянистое декоративное растение семейства астровых с желтыми или оранжево-желтыми цветами.

Теперь выясним, откуда происходят оба названия, чтобы не путаться, ведь их происхождение различно.

А откуда взялись "бархатцы"?

Здесь мы имеем дело с названием, которое распространилось под влиянием других славянских языков, прежде всего русской формы "бархатцы".

Оно связано со словом "бархат", то есть "оксамит". Причина понятна: лепестки этих цветов имеют характерную бархатистую, мягкую на вид поверхность.

Именно поэтому в разных языках для этого растения возникали названия, связанные с его внешним сходством с тканью.

Но что слово понятно украинскому говорящему, еще не делает его нормативным украинским названием.

Почему именно "чорнобривцы"?

Название имеет прозрачную образную структуру: "черные брови" → "чорнобривцы". Существует версия, что название связано с темным ободком или характерной окраской цветов, напоминавшей черные брови.

Кстати, в украинском языке немало названий растений, образованных по тому же принципу – путем сравнения их внешнего вида с определенной чертой человека, животного (тигровая лилия или зозулинець) или предмета (лунария).

А "чернобрывцы" со временем стали еще и частью украинского культурного образа.

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Чернобрывцы – больше, чем просто цветки

Название "чернобривцы" настолько прочно укоренилось в украинской культуре, что стало не просто ботаническим названием.

В поэзии и народной культуре чернобривцы часто символизируют родной дом, мать, детство, Украину. Их часто сажали возле дома. Поэтому этот цветок стал одним из символов домашнего уюта и родного края.

Особенно сильно этот образ укрепился благодаря украинской песне "Чорнобривці" на слова Николая Сингаевского и музыку Владимира Верменича.

"Чорнобривцы" в исполнении Виктора Павлика: смотрите видео

В ней чернобрывцы становятся символом матери, родного дома и тоски человека по дому.

Именно поэтому для носителя украинского языка "чернобривцы" – это не просто название растения. Это слово, за которым стоит целый культурный образ.

В разговорной речи это слово можно услышать, а в украинских диалектах и языковых контактах встречаются различные названия этого растения:

оксамитки,

"материнські квіти",

"сонячні обереги",

повняки,

шапочки,

жовтяки,

андики.

Однако в литературном украинском языке нормативным и традиционным названием является "чорнобривці".

Цветок не только красив, символ позднего лета и осени, но и полезен – из лепестков можно заваривать чай и использовать в качестве пряностей.

Поэтому пусть возле наших домов цветут не "бархатцы", а "чорнобривці". Вы уже налюбовались этими цветами?