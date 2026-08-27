"Бархатный" сезон: почему на украинском языке этот период называется по-другому

Август подходит к концу, но лето еще не спешит прощаться. Впереди – теплые солнечные дни, когда уже нет изнурительной жары, а море и воздух остаются комфортными. Как назвать этот период на украинском языке?

"Бархатный сезон" – выражение, которое многие привыкли употреблять, говоря о теплых днях в конце лета и в начале осени. Но является ли оно нормативным в украинском языке – рассказываем со ссылкой на "Мова – ДНК нації".

Как правильно сказать по-украински – "бархатный сезон"?

Море еще теплое, солнце ласковое, туристов меньше, а жара отступает. Кажется, идеальное время для отдыха. Только называть его "бархатным сезоном" на украинском языке не стоит. Ведь на украинском языке не "бархат", а "оксамит" – название мягкой ткани с густым ворсом.

Это выражение происходит от французского saison de velours – буквально "сезон бархата". Через другие европейские языки этот образ распространился в разных языках.

"Бархатным" этот период называли из-за особой мягкости погоды: солнце уже не так сильно припекает, воздух становится мягче, а море остается теплым.

В украинском языке для обозначения этого периода есть естественный эквивалент – "оксамитовий сезон".

Поэтому вместо "бархатный сезон" правильно сказать:

"оксамитовий сезон" ;

; "оксамитовий період" ;

; "час оксамитового сезону".

А если речь идет не об устоявшемся названии туристического периода, можно сказать просто: "теплые осенние дни", "конец лета", "начало осени", "период теплой погоды".

Отсюда и переносное значение: приятный, мягкий, ласковый, нежный. Поэтому "оксамитовий сезон" – это образное название периода с комфортной, мягкой погодой.

Сезон – "оксамитовий" / Мова – ДНК нации.

Как запомнить? Очень просто: бархат → оксамит → оксамитовий сезон.

Поэтому в конце лета можно смело планировать отдых, наслаждаться теплым морем и говорить: "Почався оксамитовий сезон".

"Бархатный сезон" – привычное выражение, но для украинской речи более естественно и нормативно звучит "оксамитовый сезон". И это не просто механическая замена одного слова другим: "оксамитовый" точно передает образ мягкого, ласкового тепла, которым отличается этот период. Пусть и конец лета будет по-украински красивым.

А вы планируете отпуск на "оксамитовий сезон"?