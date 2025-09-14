Готовы ли вузы к внедрению базовой общевойсковой подготовки
- Вузы в Украине не готовы к качественному внедрению базовой общевойсковой подготовки, в частности из-за отсутствия надлежащей материально-технической базы и квалифицированных преподавателей.
- В этом убеждена старший аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Ярослава Братусь
Вузы в Украине пока не готовы к качественному внедрению базовой общевойсковой подготовки. Она предусмотрена для студентов второго курса.
Об этом заявила старший аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Ярослава Братусь в интервью Суспильному радио. Об этом информирует 24 Канал.
Почему вузы не готовы к внедрению БЗВП?
Братусь отмечает: в вузах уже началось преподавание курса БЗВП, а в Верховной Раде еще находится законопроект о введении дисциплины "Основы национального сопротивления". Документ предусматривает существенное уменьшение количества практических занятий, и то, что после его изучения не будут присваивать военно-учетную специальность.
Выглядит сейчас в основном так, что мы хотим сделать БЗВП для студентов "для галочки". Но это обучение должно быть качественным и давать актуальные на 2025 год знания и навыки, которые соответствуют военно-учетной специальности. Но в этих условиях, с тем, что мы имеем сейчас, это невозможно,
– заявила она.
И добавила, что многие вузы не имеют надлежащей материально-технической базы и квалифицированных преподавателей. Также под вопросом – место прохождения практической части подготовки. В действующих учебных центрах нет достаточного количества инструкторов.
Братусь считает, что в таком случае можно было бы отложить инициативу на год.
Что известно базовую общевойсковую подготовку?
- С 1 сентября в вузах вводят прохождение базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов.
- Ее будут преподавать на втором году обучения.
- БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
- Курс будут проходить мужчины и женщины, но практический курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе.