Вузы в Украине пока не готовы к качественному внедрению базовой общевойсковой подготовки. Она предусмотрена для студентов второго курса.

Об этом заявила старший аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Ярослава Братусь в интервью Суспильному радио. Об этом информирует 24 Канал.

Почему вузы не готовы к внедрению БЗВП?

Братусь отмечает: в вузах уже началось преподавание курса БЗВП, а в Верховной Раде еще находится законопроект о введении дисциплины "Основы национального сопротивления". Документ предусматривает существенное уменьшение количества практических занятий, и то, что после его изучения не будут присваивать военно-учетную специальность.

Выглядит сейчас в основном так, что мы хотим сделать БЗВП для студентов "для галочки". Но это обучение должно быть качественным и давать актуальные на 2025 год знания и навыки, которые соответствуют военно-учетной специальности. Но в этих условиях, с тем, что мы имеем сейчас, это невозможно,

– заявила она.

И добавила, что многие вузы не имеют надлежащей материально-технической базы и квалифицированных преподавателей. Также под вопросом – место прохождения практической части подготовки. В действующих учебных центрах нет достаточного количества инструкторов.

Братусь считает, что в таком случае можно было бы отложить инициативу на год.

Что известно базовую общевойсковую подготовку?