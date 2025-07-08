Он будет обязательным, информирует 24 Канал. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал "Радио Хартия", что для студентов уже подготовили полигоны, на которых они будут проходить эту подготовку.

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Чиновник отметил, что на этих полигонах будут условия четырехзвездочного хостела.

Не менее важно, подчеркнул министра, что эти полигоны расположены в безопасной области страны.

Напомним, что заместитель Лисового Михаил Винницкий рассказал, что в Раде уже зарегистрировали законопроект 13347, в котором предлагают ввести во все образовательные программы колледжей и вузов, вместо курса "БЗВП" дисциплину "Основы национального сопротивления". Она будет обязательной для всех студентов и студенток второго года обучения всех колледжей и университетов Украины. В ее рамках студенты будут приобретать знания и умения, необходимые для выполнения обязанностей по защите Украины.

Акцент в этой дисциплине сделают на домедицинской помощи, теоретическом компоненте огневой подготовки и ознакомление с современными цифровыми технологиями, которые используют в секторе безопасности и обороны.

По словам чиновника, вместо полного цикла огневой подготовки, будут короткие выезды на полигоны для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации в негородских условиях.

В МОН отмечают, что курс "Основы национального сопротивления" не имеет целью подготовки студентов вузов и колледжей к мобилизации.