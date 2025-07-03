Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий, информирует 24 Канал. И уточнил, что опровержение необходимо из-за распространенной в медиа информации о том, что курс базовой военной подготовки якобы "не будет обязательным для студентов".

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Будет ли военная подготовка в вузах обязательной

Винницкий отметил, что информацию подали в первоисточнике неточно. Он отметил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13347, в котором предлагают ввести во все образовательные программы колледжей и вузов, вместо курса "БЗВП" (который завершается присуждением военно-учетной специальности (ВОС) и принятием военной присяги) дисциплину "Основы национального сопротивления". Эта дисциплина будет обязательной для всех студентов и студенток второго года обучения всех колледжей и университетов Украины.

Законопроект предусматривает изменение концепции, в соответствии с которой студенты будут приобретать знания и умения, необходимые для выполнения обязанностей по защите Украины.

"БЗВП" (курс подготовки бойца) предлагается заменить на учебные дисциплину "Основы национального сопротивления", в которой делается акцент на домедицинской помощи, теоретическом компоненте огневой подготовки и ознакомление с современными цифровыми технологиями, которые используются в секторе безопасности и обороны,

– сообщил Винницкий.

И добавил, что полевые учения предлагают сократить: вместо полного цикла огневой подготовки, что есть в структуре мобилизационного курса БЗВП, будут короткие выезды на полигоны для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации в негородских условиях.

В законопроекте также есть положения, которые делают возможным прохождение дисциплины "Основы национального сопротивления" студентами и студентками, которые по религиозным убеждениям не имеют права держать оружие в руках – для них будет увеличен компонент домедицинской помощи,

– уточнил чиновник.

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Почему вводят "Основы национального сопротивления"

Введение курса "Основы национального сопротивления" не имеет целью подготовку студентов вузов и колледжей к мобилизации.

Мобилизационный возраст в Украине остается неизменным: только с 25 лет, до этого возраста – сугубо по желанию на специальные контракты для добровольцев возраста 18 – 24,

– отметил заместитель главы МОН.

Поэтому полноценный курс БЗВП для всех студентов, по его словам, не нужен. А курс "Основы национального сопротивления" – это о подготовке к потенциальным угрозам, с которыми может в будущем столкнуться любой гражданин Украины.

Винницкий также сообщил, что вузы уже начали подготовку к преподаванию в новом учебном году теоретической части БЗВП. Его объем составляет 3 кредита. Эта подготовка не отменена, ведь теоретическая часть курса "Основы национального сопротивления" минимально будет отличаться от теоретической части БЗВП.

Будет отличаться практическая составляющая, которая в случае принятия законопроекта 13347 будет существенно другой. Но подготовка к внедрению этой практической части начнется с нового года, поэтому все, что уже сделано в плане подготовки, остается в силе,

– резюмировал чиновник.