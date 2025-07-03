Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький, інформує 24 Канал. І уточнив, що спростування необхідне через поширену у медіа інформацію про те, що курс базової військової підготовки нібито "не буде обов'язковим для студентів".

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Чи буде військова підготовка у вишах обов'язковою

Винницький зазначив, що інформацію подали у першоджерелі неточно. Він зауважив, що наразі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 13347, у якому пропонують запровадити у всі освітні програми коледжів та вишів, замість курсу "БЗВП" (який завершується присудженням військово-облікової спеціальності (ВОС) і складанням військової присяги) дисципліну "Основи національного спротиву". Ця дисципліна буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України.

Законопроєкт передбачає зміну концепції, відповідно до якої студенти набуватимуть знання та уміння, необхідні для виконання обов'язків із захисту України.

"БЗВП" (курс підготовки бійця) пропонується замінити на навчальні дисципліну "Основи національного спротиву", в якій робиться акцент на домедичній допомозі, теоретичному компоненті вогневої підготовки та ознайомлення з сучасними цифровими технологіями, які використовуються в секторі безпеки та оборони,

– повідомив Винницький.

І додав, що польові навчання пропонують скоротити: замість повного циклу вогневої підготовки, що є в структурі мобілізаційного курсу БЗВП, будуть короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації у неміських умовах.

В законопроєкті також є положення, які уможливлюють проходження дисципліни "Основи національного спротиву" студентами і студентками, які через релігійні переконання не мають права тримати зброю в руках – для них буде збільшено компонент домедичної допомоги,

– уточнив посадовець.

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Чому запроваджують "Основи національного спротиву"

Запровадження курсу "Основи національного спротиву" не має на меті підготовку студентів вишів і коледжів до мобілізації.

Мобілізаційний вік в Україні залишається незмінним: лише з 25 років, до цього віку – суто за бажанням на спеціальні контракти для добровольців віку 18 – 24,

– наголосив заступник очільника МОН.

Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів, за його словами, не потрібний. А курс "Основи національного спротиву" – це про підготовку до потенційних загроз, з якими може в майбутньому стикнутися будь-який громадянин України.

Винницький також повідомив, що виші вже розпочали підготовку до викладання в новому навчальному році Теоретичної частини БЗВП. Його обсяг становить 3 кредити. Ця підготовка не скасована, адже теоретична частина курсу "Основи національного спротиву" мінімально відрізнятиметься від теоретичної частини БЗВП.

Різнитиметься практична складова, яка в разі прийняття законопроєкту 13347 буде суттєво іншою. Але підготовка до запровадження цієї практичної частини розпочнеться з нового року, тому все, що вже зроблено в плані підготовки, залишається в силі,

– резюмував посадовець.