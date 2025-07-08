Він буде обов'язковим, інформує 24 Канал. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів "Радіо Хартія", що для студентів вже підготували полігони, на яких вони проходитимуть цю підготовку.

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Що відомо про військову підготовку студентів

Посадовець зазначив, що на цих полігонах будуть умови чотиризіркового хостелу.

Не менш важливо, наголосив міністра, що ці полігони розташовані у безпечній області країни.

Нагадаємо, що заступник Лісового Михайло Винницький розповів, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт 13347, у якому пропонують запровадити у всі освітні програми коледжів та вишів, замість курсу "БЗВП" дисципліну "Основи національного спротиву". Вона буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України. У її межах студенти набуватимуть знання та уміння, необхідні для виконання обов'язків із захисту України.

Акцент у цій дисципліні зроблять на домедичній допомозі, теоретичному компоненті вогневої підготовки та ознайомлення з сучасними цифровими технологіями, які використовують у секторі безпеки та оборони.

За словами посадовця, замість повного циклу вогневої підготовки, будуть короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації у неміських умовах.

У МОН наголошують, що курс "Основи національного спротиву" не має на меті підготовки студентів вишів і коледжів до мобілізації.