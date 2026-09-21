Родители оценили питание учеников в школе: что они советуют улучшить

Родители украинских школьников рассказали, как они оценивают бесплатное питание детей в школах. Соответствующие данные собирала Государственная служба качества образования.

На данный момент получено более 2 тысяч анкет родителей детей, обучающихся в очной форме. Опрос продлится до 16 октября, поэтому эти результаты являются промежуточными, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как родители оценивают питание своих детей в школах

Так, 80,8% опрошенных родителей сообщили, что их дети регулярно питаются в школе, еще 14,9% – питаются иногда. При этом 96% участников отметили, что их дети получают полностью бесплатное питание.

Родители в основном положительно оценивают организацию школьного питания. Условия в столовых положительно оценили 90,7% опрошенных, организацию приема пищи – 87,7%, размер порций – 87,4%, разнообразие меню – 85,8%, качество блюд – 85,7%. Вкус блюд положительно оценили 83,6%, температуру – 80,1%. По всем семи показателям положительные оценки существенно преобладают над отрицательными.

Что рекомендуют улучшить

Родители, чьи дети питаются в школе не всегда или не питаются вовсе, чаще всего в качестве причины называют вкус блюд – 56,1%. Также среди причин – разнообразие меню, качество и температура пищи.

Именно эти аспекты родители чаще всего предлагают улучшить: 37% говорят о необходимости более разнообразного меню, 36,5% – об улучшении вкуса, 22,4% – качества, 19,8% – температуры блюд. В то же время почти треть участников опроса выбрала вариант, что ничего менять не нужно.

Особое внимание – организации питания во время воздушных тревог. Среди родителей, чьи дети попадали в ситуацию, когда время приема пищи приходилось на пребывание в укрытии, 53,2% сообщили, что питание обеспечивается, еще 13,5% – что обеспечивается частично или не всегда.

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