Зеленский обещает гарантированное бесплатное питание для детей в начальной школе
Источник:Владимир Зеленский
В Украине создают программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе – с 1-го по 4-й класс.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский сегодня, 2 сентября.
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Создаем программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе – с 1-го по 4-й класс,
– отметил президент.
Пространство безопасности
Также, по словам Зеленского, МВД, Минобразования, областные администрации, Минцифра, общины должны обеспечить полное выполнение программы "Безопасная школа" – это создание реально надежного безопасного пространства для всех учеников и учениц, для каждой школы.
Зеленский отметил, что в этом году и в Запорожье, и во многих других городах и громадах школы открылись для обучения оффлайн.
Каким будет обучение в школах в этом году
Так, по данным озвученным президентом, более 2 миллионов детей смогут учиться в базовом школьном формате. Еще около миллиона детей – в смешанном формате: и офлайн, и онлайн.
"Все это зависит от факторов безопасности. От наличия укрытий в наших школах и общих наших возможностей защищать жизнь", – добавил президент.
Справочно. Зеленский сообщил, что первые 40 школ присоединились к программе "Мечта". Приложение поможет планировать обучение детей и их свободное время.