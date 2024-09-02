Зеленський обіцяє гарантоване безоплатне харчування для дітей у початковій школі
Джерело:Володимир Зеленський
В Україні створюють програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 вересня.
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Створюємо програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу,
– зазначив президент.
Безпековий простір
Також, за словами Зеленського, МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання програми "Безпечна школа" – це створення реально надійного безпекового простору для всіх учнів та учениць, для кожної школи.
Зеленський зазначив, що цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах та громадах школи відкрилися для навчання офлайн.
Яким буде навчання у школах цьогоріч
Так, за даними озвученими президентом, понад 2 мільйони дітей зможуть навчатися у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн.
"Все це залежить від факторів безпеки. Від наявності укриттів у наших школах та спільних наших можливостей захищати життя", – додав президент.
Довідково. Зеленський повідомив, що перші 40 шкіл приєдналися до програми "Мрія". Застосунок допоможе планувати навчання дітей та їх вільний час.