За словами українського лідера, "Мрія" направлена на те, щоб батьки та діти краще знаходили спільну мову. Застосунок допоможе планувати навчання дітей та їх вільний час.

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Українські школи можуть приєднатися до "Мрії"

Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до "Мрії". Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради "Мрії",

– розповів Зеленський.

Президент пояснив, що "Мрія" допоможе організувати навчальний процес та вільний час для школярів.

Також додаток має спростити діяльність викладачів, а саме управління журналами та перевірку домашніх завдань.

Цікаво. Для дітей у Мрії буде акцент на особистому розвитку – бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати.

"Із "Мрією" школярі вчитимуться за сучасними підходами та розвиватимуться за власною освітньою траєкторією. Батьки зрозуміють, що їхнім дітям вдається найкраще, а де треба підтримка. Вчителі ж зможуть приділяти більше уваги розвитку дітей та професійній самореалізації, а не паперовій бюрократії", – також зазначили у Мінцифри.