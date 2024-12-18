Что надо знать, чтобы на льду было безопасно: советы для детей и взрослых
Совсем скоро зимние каникулы, и у школьников возникнет желание выйти на замерзшую реку или озеро. Чтобы все было интересно и безопасно, и взрослым, и детям следует знать правила поведения на льду.
Зима – прекрасная пора отдыха на льду – катания на коньках или зимней рыбалки. Приближаются зимние каникулы и школьники могут играть на замерзшей реке. Чтобы ни с кем не случилось беды, следует осторожно вести себя на льду и 24 Канал отмечает правила поведения на льду.
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Что надо знать о льде
Это важно! 24 Канал призывает отдыхать только в отведенных для этого местах. Отправляйтесь на обустроенные катки, чтобы уберечь свою жизнь. Также следует помнить, что дети не могут находиться на льду без присмотра взрослых.
Наиболее опасный лед – первый и последний, ведь такой лед еще очень тонкий, непрочный и не выдерживает веса даже маленького ребенка.
Обратите внимание на цвет льда – крепкий лед имеет, обычно, синеватый или зеленоватый оттенок, слабый и тонкий – белый или желтоватый, или мутный.
Для одного человека безопасным считается лед толщиной более 7 сантиметров.
Для группы людей – лед толщиной не менее 15 сантиметров. Но при передвижении надо придерживаться дистанции 5 – 6 метров.
При массовом катании на коньках лед должен быть толщиной не менее, чем 25 сантиметров.
Осторожно ведите себя на льду: смотрите видео
Прежде чем ступить на лед водоема, узнай о толщину ледового покрова с помощью длинной заостренной палки (плишни) или другого подобного предмета, но обязательно легкого, который можно свободно держать в руке. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ногой!
Если лед начал трещать и появились характерные трещины – немедленно возвращайтесь на берег тем же путем, делая первые шаги без отрыва от его поверхности.
При переходе замерзшего водоема необходимо пользоваться проложенными тропами.
Самые опасные места на льду:
- участки с кустами, камышом, травой,
- места с быстрым течением,
- места, где впадают родники и ручьи,
- участки, которые покрыты толстым слоем снега (под снегом лед всегда тоньше),
- места, где впадают сточные воды предприятий.
Как действовать, когда провалились под лед
Если под лед провалились вы, то:
- не паникуйте, удерживайтесь на плаву, избегая погружения с головой;
- зовите на помощь;
- старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки, и поочередно вытягивая на поверхность ноги;
- старайтесь как можно эффективнее использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь;
- выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону – откуда пришли. Не бегите!
- Необходимо укрыться в защищенном от ветра месте, по возможности выпить чего-то горячего.
- Следует переодеться. Если сухой одежды под руками не оказалось, надо выкрутить мокрую и снова одеть ее. Чтобы согреться, выполняйте любые физические упражнения.
Как вести себя на льду: смотрите видео
Как помочь другому – предварительные действия:
- позвать кого-то еще (если это возможно) на помощь;
- найти предмет, который можно бросить пострадавшему (крепкую палку, веревку, собственный пояс, шарф, сумку или рюкзак, если они без вещей и имеют длинную, прочно пристроченную лямку);
- оцените расстояние пострадавшего от берега и нет ли дополнительных препятствий.
Если уверены, что сможете (или готовы) спасти человека, то:
- крикните, что идете на помощь;
- приближайтесь к проруби ползком, широко раскинув руки;
- подложите под себя лыжи, доску, фанеру;
- не подползая к самому краю проруби, подайте пострадавшему палку, шест, лыжу, шарф, веревку, санки или что-то подобное и вытяните его на лед;
- вытянув пострадавшего на лед, вместе с ним ползком возвращайтесь обратно;
- по возможности пострадавшего быстро переоденьте в сухую одежду, организуйте обогрев спины и груди, сделайте массаж конечностей;
- пострадавшего необходимо срочно доставить в теплое помещение, по возможности оказать первую помощь, необходимую при переохлаждении, и вызвать скорую помощь;
Поведение на льду / инфографика ГСЧС
Что чувствует человек в ледяной воде
У человека в ледяной воде перехватывает дыхание, голову будто сжимает железный обруч, ускоряется сердцебиение. Чтобы защититься от опасного холода, организм "включает" защиту – начинается сильная дрожь. Вследствие этого организм согревается, но через некоторое время и этого тепла становится недостаточно. Когда температура поверхности тела снижается до 30 градусов, дрожь прекращается и организм очень быстро охлаждается. Дыхание становится все реже, пульс замедляется, давление падает. Летальный исход происходит в холодной воде, чаще всего из-за шока, развивающегося в течение первых 5 – 15 минут после погружения в воду или нарушения дыхания. Поэтому важно не паниковать и как можно скорее выбраться из воды.