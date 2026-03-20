75% украинских школьников в Польше выбрали русский: почему так произошло

В 2022 году большинство украинских восьмиклассников в Польше выбрали русский язык для сдачи экзамена. Причиной стало не отсутствие альтернативы, а проблемы с коммуникацией в образовательной системе.

Доцент Института славистики Польской академии наук Павел Левчук рассказал в интервью NV, что в 2022 году около 75% украинских восьмиклассников в Польше сдавали экзамен именно по русскому языку. В то же время ученики имели возможность выбрать украинский, однако этим воспользовались только трое школьников.

Смотрите также Обучение с февраля и только один перерыв: необычные правила школ в Бразилии

Почему украинские ученики выбрали русский

Как пояснил Левчук, ключевой проблемой стало отсутствие надлежащей коммуникации со стороны образовательной системы. Информация о возможности сдачи экзамена по украинскому языку не была достаточно распространена среди учеников и родителей.

В 2022-м восьмиклассники имели возможность выбрать украинский для экзамена по иностранному языку, но этот факт не был хорошо прокоммуницирован на уровне государства и системы образования,

– рассказал Левчук.

В результате школьники выбирали тот вариант, который был им более знаком и доступен – русский язык, который уже был представлен в учебных программах.

Впоследствии в системе образования произошли изменения. Теперь сдавать экзамен по русскому языку могут только те ученики, которые изучали его как второй иностранный в польских школах.

Важно! Таким образом, преподавания русского языка сохраняется только для тех, кто начал его изучать раньше.

Не взяли в 1 класс, потому что не умеет читать: украинцев возмутила ситуация со школой