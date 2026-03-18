Одна из пользовательниц соцсети Threads, украинка Татьяна на своей странице рассказала, что ее шестилетнего племянника не зачислили в первый класс в одном из учебных заведений Кропивницкого. По словам женщины, в школе отказали из-за того, что ребенок не умеет читать и не может считать до ста.

Ребенка не взяли в школу: что произошло и законны ли такие требования?

В то же время в заведении также отметили, что классы уже якобы полностью укомплектованы.

Что рассказала мама ученика / Скриншот с Threads

Ситуация вызвала оживленное обсуждение в сети. Большинство пользователей убеждены, что школа не имеет права отказывать в зачислении по таким причинам.

Ребенок не должен уметь читать / Скриншот с Threads

Обратите внимание! Комментаторы отмечают, что по программе Новой украинской школы дети как раз и учатся читать и считать уже в первом классе. Также в сообщениях отмечают, что при поступлении в школу не проводят никаких тестов на уровень знаний или подготовки.

Что советуют родителям

Пользователи объясняют, что в Украине действует принцип закрепления школы по месту жительства. Если ребенок проживает на территории, принадлежащей к определенному учебному заведению, ему не могут отказать в зачислении. В случае возникновения подобных ситуаций советуют обращаться в местный отдел образования или подавать жалобу.

Ребенка должны взять в школу по месту жительства / Скриншот с Threads

В то же время некоторые пользователи отмечают, что сложности могут возникать, если родители выбирают школу не по месту регистрации, а популярное заведение с ограниченным количеством мест.

Несмотря на это, дискуссия в очередной раз подняла вопрос доступности образования и соблюдения правил зачисления детей в первый класс.

