До сих пор среди носителей языка, или тех, кто переходит на украинский можно встретить споры как правильно сказать – "українською мовою", "на українській мові" или "по-українськи". Попробуем доступно объяснить эти различия.

Как же правильно говорить, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения филолога из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.

Смотрите также Как сказать на украинском "Как аукнется, так и откликнется": вариантов есть несколько

Правильно ли говорить "на украинском"?

Это правило должен знать и понимать каждый, ведь оно касается рассказа о языке, на котором ты говоришь. Хотя простых доступных объяснений на просторах интернета можно найти множество, впрочем никогда не будет лишним еще раз напомнить.

Итак, как же правильно говорить – "по-українськи", "українською" чи "на українській" когда объясняем, на каком языке мы говорим, читаем или пишем.

Следует запомнить:

Когда речь идет о языке общения, письма и т.д., тогда мы говорим – "українською" (творительный падеж) – "Говорю українською". "По-українски" мы говорим в двух случаях:

когда описываем способ действия, стиль, традицию – "Святкуємо Різдво по-українськи".

когда подчеркиваем соответствие нормам, правилам – "Оформіть документ по-українськи".

Более того, для этих двух случаев мы можем использовать и формы – "по-українському" та "українською мовою". А еще малоупотребительное – "по-українську".

То есть, "по-українському" – это тоже правильное правописание слова, что означает "в український спосіб", "українською мовою" или "за звичаєм українців".

Заметьте! Никогда не говорите "на українській". Это калька с русского "на русском языке". В украинском языке такое словосочетание считается грамматически некорректным.

Если хочешь сказать, что что-то происходит на украинском языке – лучше используйте

Фільм озвучено українською .

. Напишіть, будь ласка, українською / по-українську / по-українськи.

Важно! Запомните важное правило написания: слова по-українському, по-українську та по-українськи пишутся через дефис!

Как же правильно говорить: смотрите видео

Говорите українською, по-українськи, українською мовою, главное – говорите, лелейте и цените свой язык! А еще – разнообразьте свою речь, используя синонимы к привычным вам словам, к примеру, возьмите во внимание эти семь интереснейших наречий.