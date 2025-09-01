Что означает и как переводится известный фразеологизм "как аукнется, так и откликнется" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Ольги Лещеменко.

Что означает и как переводится известный фразеологизм?

Фразеологизмы делают нашу речь интереснее, остроумнее и демонстрируют вашу начитанность и разносторонность. Однако, из-за длительного влияния русского языка, в том числе и через фильмы и медиа, многие выражения известны в русском варианте. Но в украинском языке есть свои "комментарии" к каждой ситуации.

Что такое фразеологизм?

Это устойчивый речевой оборот, состоящий из двух или более слов и употребляемый в переносном значении. Они не всегда содержат ключевые слова, которые описывают ситуацию, но являются понятными.

Русская пословица "Как аукнется, так и откликнется" или другой вариант – "Какой привет, такой и ответ", достаточно популярная и ежедневная. Она передает идею отражения – то, как ты ведешь себя с другими, какие слова, эмоции, поступки ты посылаешь в мир или людям – такие же вернутся к тебе. Это мудрость, которой учат нас с раннего детства. Но не все знают как эту ситуацию описать украинским выражением.

Однако на украинском имеем не один, а несколько соответствий:

Як гукнеш, так і відгукнеться. Який поклик – така й віддача. Яка шана, така й дяка. Як зовуть, так і озивається. Як Сірка годуєш, так і гавкає. Як стукне, так і грюкне. Який голос, такий і відголос. Який "добрий день", таке й "доброго здоров'яка". Який харч, така й робота.

Соответствия к русскому выражению: смотрите видео

Выбор украинских соответствий немалый – можно выбрать на свой вкус. Какой вас зацепил больше всего?

А если вам кажется, что украинские "какие-то не такие" – это лишь следствие длительной русификации. Стоит только попробовать пользоваться украинскими высказываниями – и все изменится. Говорите на украинском!