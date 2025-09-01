Что означает и как переводится известный фразеологизм "как аукнется, так и откликнется" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Ольги Лещеменко.
Что означает и как переводится известный фразеологизм?
Фразеологизмы делают нашу речь интереснее, остроумнее и демонстрируют вашу начитанность и разносторонность. Однако, из-за длительного влияния русского языка, в том числе и через фильмы и медиа, многие выражения известны в русском варианте. Но в украинском языке есть свои "комментарии" к каждой ситуации.
Что такое фразеологизм?
Это устойчивый речевой оборот, состоящий из двух или более слов и употребляемый в переносном значении. Они не всегда содержат ключевые слова, которые описывают ситуацию, но являются понятными.
Русская пословица "Как аукнется, так и откликнется" или другой вариант – "Какой привет, такой и ответ", достаточно популярная и ежедневная. Она передает идею отражения – то, как ты ведешь себя с другими, какие слова, эмоции, поступки ты посылаешь в мир или людям – такие же вернутся к тебе. Это мудрость, которой учат нас с раннего детства. Но не все знают как эту ситуацию описать украинским выражением.
Однако на украинском имеем не один, а несколько соответствий:
- Як гукнеш, так і відгукнеться.
- Який поклик – така й віддача.
- Яка шана, така й дяка.
- Як зовуть, так і озивається.
- Як Сірка годуєш, так і гавкає.
- Як стукне, так і грюкне.
- Який голос, такий і відголос.
- Який "добрий день", таке й "доброго здоров'яка".
- Який харч, така й робота.
Соответствия к русскому выражению: смотрите видео
Выбор украинских соответствий немалый – можно выбрать на свой вкус. Какой вас зацепил больше всего?
А если вам кажется, что украинские "какие-то не такие" – это лишь следствие длительной русификации. Стоит только попробовать пользоваться украинскими высказываниями – и все изменится. Говорите на украинском!