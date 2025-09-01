Що означає та як перекладається відомий фразеологізм "как аукнєтся, так и откликнєтся" розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Ольги Лещеменко.

Що означає та як перекладається відомий фразеологізм?

Фразеологізми роблять наше мовлення цікавішим, дотепнішим та демонструють вашу начитаність та різносторонність. Однак, через тривалий вплив російської мови, зокрема і через фільми та медіа, багато висловів відомі в російському варіанті. Але в українській мові є свої "коментарі" до кожної ситуації.

Що таке фразеологізм?

Це сталий мовний зворот, що складається з двох або більше слів і вживається в переносному значенні. Вони не завжди містять ключові слова, які описують ситуацію, але є зрозумілими.

Російське прислів’я "Как аукнется, так и откликнется" чи інший варіант – "Какой привєт, такой и отвєт", досить популярне і щоденне. Воно передає ідею віддзеркалення – те, як ти поводишся з іншими, які слова, емоції, вчинки ти посилаєш у світ чи людям – такі ж повернуться до тебе. Це мудрість, якої навчають нас з раннього дитинства. Але не всі знають як цю ситуацію описати українським висловом.

Проте українською маємо не один, а кілька відповідників:

Як гукнеш, так і відгукнеться. Який поклик – така й віддача. Яка шана, така й дяка. Як зовуть, так і озивається. Як Сірка годуєш, так і гавкає. Як стукне, так і грюкне. Який голос, такий і відголос. Який "добрий день", таке й "доброго здоров'яка". Який харч, така й робота.

Відповідники до російського вислову: дивіться відео

Вибір українських відповідників чималий – можна обрати на свій смак. Який вас зачепив найбільше?

А якщо вам здається, що українські "якісь не такі" – це лише наслідок тривалої русифікації. Варто лише спробувати послуговуватися українськими висловами – і усе зміниться. Говоріть українською!