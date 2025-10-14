В каждой школе Львова теперь о буллинге можно будет сообщить в электронном дневнике. В нем появилась "Кнопка безопасности ГОВОРИ".

Ученики могут воспользоваться ею, если возникнет проблема в школе или дома. Сообщение сразу получает директор и ответственное за безопасность лицо, которое теперь есть в каждой школе, информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский горсовет.

Смотрите также Очень полезный для детей: в школах и садах появился новый урок

Как сообщить о буллинге в школе?

Директор и ответственное лицо должны оперативно и быстро отреагировать на сигнал от школьников. В зависимости от того, как квалифицируют обращение, дело передадут в соответствующий орган.

Проект "ГОВОРИ" – система защиты от буллинга и насилия, которая внедряет правила и стандарты безопасности, а также учит детей и взрослых в различных сферах, как действовать в сложных ситуациях,

– информируют в горсовете.

Директор департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк отметил, что, к сожалению, случаи буллинга между детьми и со стороны взрослых в отношении детей до сих пор случаются.

Этого нельзя замалчивать. Дети не всегда обращаются к взрослым за помощью из-за стыда или страха. Поэтому мы очень рады, что этот проект поможет нам создать комфортные и безопасные условия для учеников, а также показать, что мы доверяем нашим детям. Это также поможет нам оперативно реагировать и решить проблему,

– акцентировал чиновник.

Пока проект действует только во Львове.

Смотрите также Лисовой рассказал, выезжают ли сейчас массово студенты за границу

Как работает кнопка?

В случае буллинга, травли, насилия, физических или словесных оскорблений ребенок может нажать кнопку в своем онлайн-дневнике и написать, что именно его беспокоит. Это обращение попадает к ответственному за безопасность в школе лицу и директору учебного заведения. Они должны решить проблему так, чтобы ребенок в ежедневном оставил комментарий "да, вопрос решен". Параллельно это обращение попадает и в управление образования.

Чтобы дети не забыли о "Кнопке" мы разработали специальные уроки для младшей, средней и старшей школ. В каждом классе будут плакаты с перечнем ситуаций, когда дети могут делать обращения. Также для учеников мы разработали наклейки, которые дети могут клеить в местах, где они сами, например в туалете или раздевалке. В онлайн-дневнике также прикреплено видео с инструкцией о том, как работает кнопка и всеми деталями, о чем стоит знать ученикам,

– говорит руководитель Центра достоинства ребенка УКУ Кристина Шабат.

Кроме самой кнопки, для учителей разработали специальные уроки о правилах пользования, для детей– онлайн курсы в электронных дневниках, а также распространили информацию для родителей. Для младшей школы создали героя Чубчика, который общается с детьми и рассказывает им о правилах безопасности.

По данным исследования, которые проводили в 70 школах Львова, только 36% детей чувствуют себя спокойно в школе; 7% испытывают тревогу; 68% учеников отметили, что больше всего на ощущение безопасности влияют доброжелательные отношения; 59% считают, что подготовленный учитель по вопросам безопасности эффективнее, чем присутствие полицейского.