Что хуже всего, в таких случаях дети довольно часто беспомощны, боятся просить о помощи или не знают, к кому обращаться. Не оставаться один на один со своими проблемы и страхами призывают уже не только защитники прав детей и Минобразования Украины, но и полицейские. Они отмечают: насилие – это не частное дело, а общественная проблема.

Поэтому 24 Канал рассказывает, куда за помощью может обратиться ребенок, если подвергается буллингу или насилию.

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Стартовала Всеукраинская акция "16 дней против насилия"

В Украине 25 ноября стартовала всеукраинская акция "16 дней против насилия", чтобы привлечь внимание к насилию в семье и призвать к его преодолению. Работники ювенальной превенции по всей Украине посетят детские учреждения, образовательные учреждения, чтобы разъяснить тему насилия и правовые механизмы защиты, а также призвать к нетерпимости к любым проявлениям насилия.

Столкнуться с проявлениями насилия дети могут не только в школе и семье, но и в интернете. Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что в период войны выросли проявления насилия в сети. Основными в цифровой среде являются киберпреследования, кибердомогательства, домашнее насилие с использованием интернета, шантаж, манипуляции, оскорбления, распространение материалов интимного характера без согласия пострадавших и тому подобное.

Поэтому в течение 16 дней Министерство юстиции Украины будет рассказывать о различных видах насилия в Интернете, предоставит рекомендации, как обезопасить себя и не пострадать от киберпреследований, предоставит план действий в случае, если столкнулся с проявлением насилия, актуальные сервисы и контакты для помощи и тому подобное.

Правоохранители при этом призывают людей, если они стали свидетелями или жертвами насилия, не молчать и обращаться за помощью по этим номерам:

102 – Национальная полиция Украины;

1547 – правительственная горячая линия;

0-800-213-103 – Бесплатная правовая помощь;

в чатботе МВД.

Дети могут сообщить о буллинге онлайн и анонимно

Однако проблемным моментом является то, что не все дети могут решиться рассказать о пережитом негативном опыте травли, запугивания или насилия. Согласно исследованиям МОН, более 53% учеников когда-либо сталкивались с буллингом в школе, но только половина из них сообщила об этом родителям или учителям. Чаще всего дети боятся рассказать о проблемах взрослым из-за страха осуждения или ухудшения ситуации.



Дети и подростки не всегда могут рассказать о буллинге / Фото: автор – daisy-daisy, Depositphotos

Что такое буллинг Буллинг – это не просто оскорбительные слова или агрессивное поведение.

Это систематическая травля, которая может сломать человека изнутри.

Дети и подростки, которые стали жертвами буллинга, часто страдают молча, боясь говорить о своих переживаниях.

Источник: МОН

Чтобы решить проблему коммуникации, Минобразования Украины недавно ввело опцию быстрого сообщения о случаях буллинга. Отныне ребенок самостоятельно или его родители могут заполнить короткую анкету и отправить электронную жалобу, привлекая к решению проблемы руководство школы и, если надо, полицию. Впоследствии начали поступать первые сообщения о буллинге.

Буллинг – не новое явление, но много лет наше общество игнорировало его, преуменьшая, не замечая влияние травли в школах между детьми или в отношении детей со стороны работников школы. Нам не хватало понимания того, что это такое, и как это в перспективе негативно, травматично может влиять на формирование личности. Каждый из нас полноценно развивается только тогда, когда чувствует себя физически и психологически в безопасности. Во времена моего обучения в школе буллинг также был, но никто не давал этому четкого определения и не принимал действия по предотвращению,

– отметила заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова.

Поэтому в МОН предоставили ответы на самые распространенные вопросы о новой опции:

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Как сообщить о случаях буллинга онлайн?

Зайдите на сайт АИКОМ и нажмите кнопку "Сообщить о буллинге". Регистрируйтесь или войдите в уже имеющийся аккаунт. Заполняйте короткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные. Нажимайте кнопку "Продолжить" и подтверждайте заявление. Ознакомьтесь с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.

Можно ли залить анонимную жалобу?

Если заявление создает ребенок, то она будет иметь две опции:

не указывать информацию, которая может его идентифицировать, тогда заявление будет полностью анонимным;

указать личную информацию, что значительно облегчит задачу школе и полиции решения конкретной ситуации.

Если заявление создают родители или другие законные представители, то создать анонимное заявление невозможно.

Нужно ли указывать личную информацию?

Анонимные заявления могут рассматривать только на уровне школы, но если вы чувствуете, что ситуация требует привлечения представителей полиции, тогда лучше указать информацию, которая может помочь школе и полиции связаться с вами и помочь эффективно решить ситуацию.

Нужно ли предоставлять дополнительные доказательства или свидетельства, когда сообщаю о буллинге?

В анонимном заявлении достаточно лишь текстово описать случаи буллинга, которые произошли. Если же заявление направят в полицию, то могут понадобиться доказательства или свидетельства для подтверждения факта буллинга. Это не обязательно, но значительно облегчит процесс расследования.

Что происходит после того, как прислал/-ла заявление?

Отправленное заявление получает директор/-ка школы и в течение суток должен отреагировать на обращение и созвать специальную комиссию, где обсудят этот случай и определят дальнейшие действия в отношении сторон буллинга в классе, где произошел такой случай.

Если нужно, могут быть привлечены социальные работники, представители полиции и другие службы, которые должны помочь решить ситуацию в соответствии с установленным порядком и законом Украины.

Могут ли одноклассники узнать, что кто-то сообщил о буллинге?

Нет, заявление могут видеть только директор/-ка школы и представители полиции. Работники школы и полиции будут действовать только в интересах ребенка, поэтому без необходимости имя или любую другую личную информацию никто не будет сообщать другим.

Что делать, если я заметил/-ла буллинг, но не являюсь его жертвой?

В таком случае можно самостоятельно сообщить о том, что кто-то испытывает буллинг в школе, и ознакомиться с материалами по реагированию на буллинг. Сделать это можно так же анонимно или указать свое имя.

Что делать, если есть страх сообщать о буллинге из-за возможной мести со стороны одноклассников?

Подать заявление можно полностью анонимно, но если вы все еще сомневаетесь, то воспользуйтесь чат-ботом. В нем можно найти информацию о том, как реагировать на буллинг, поддержать себя и других и тому подобное.

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Как противодействию буллингу будут помогать в Офисе образовательного омбудсмена

Противодействовать буллингу на новом уровне в учебных заведениях намерены не только в министерстве и полиции, а в Службе образовательного омбудсмена. Новая руководительница Службы Надежда Лещик рассказала 24 Каналу, что для нее важно дальше продвигать изменения в законодательство, которые позволят защищать учеников от буллинга, в частности не допускать буллеров работать с детьми, продлить срок рассмотрения дел о буллинге в судах до 1 года, защищать от буллинга студентов, ведь сейчас они не защищены, и воплощать другие законодательные инициативы.



Как и к кому обращаться за помощью, если ребенок подвергся издевательствам / Depositphotos

Впоследствии она рассказала, что изменения требуют времени. Однако советует всем, чьи права нарушены, письменно фиксировать это.

Если это буллинг ребенка в школе, то для фиксации подайте заявление и зарегистрируйте его, составьте акт или другой документ с подписями, сделайте видео, аудиозаписи, привлеките свидетелей, что и будет основой для того, чтобы это дело о буллинге дошло до суда,

– уточнила образовательная омбудсмен.

Часть дел, по ее словам, даже не попадает в суд из-за ненадлежащего оформления документов, некачественно зафиксированных фактов. Офис образовательного омбудсмена при этом провел миниинформационную кампанию о том, как писать заявление о буллинге, как собирать доказательства, как должна заседать антибуллинговая комиссия в школе и тому подобное.

Когда я вместе с депутатами работала над законопроектом о предотвращении насилия над детьми, рекомендовала прописать, что сообщение от руководителя в полицию о жестоком обращении с ребенком (буллинг) должно быть обязательно письменным,

– отметила Лещик.

Как общаться с детьми, которые пережили травматический опыт

Минобразования Украины и детский и семейный психолог Светлана Ройз также подготовили для учителей рекомендации по работе с детьми, которые пережили травматический опыт. Практические советы касаются как образовательного процесса, так и общения и налаживания взаимоотношений с детьми.

Руководство является бесплатным и доступно по ссылке. Здесь есть информация о том, как можно поддержать ребенка. А именно:

как действовать, если ребенок расплакался во время урока. Как поддерживать его, чтобы он не смущался перед одноклассниками из-за чрезмерного внимания;

как эффективно организовать обучение, чтобы ученикам было комфортно и они не теряли фокус внимания и лучше запоминали материал;

как выявить причины агрессии, противодействовать буллингу и улучшить взаимодействие между детьми не через ограничения и наказания, а через заботу и внимание.

Как видим, сегодня есть инструменты противодействия буллингу и его последствий, которые могут применять как дети, так и их родители на практике. В частности, это актуально во время войны, которая добавила немало стресса и испытаний. Главное – не оставаться с проблемой наедине.