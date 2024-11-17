Народная избранница рассказала в интервью 24 Каналу, какие главные изменения в школах предусматривает этот законопроект. А также уточнила, что включает понятие "образовательный процесс".

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Какие главные изменения в школах предусматривает законопроект

Нардеп говорит: законопроект уточняет, что перерыв и другие активности на территории учебного заведения – это тоже образовательный процесс. В предыдущих законах, регулирующих этот вопрос, не было определения понятия "образовательный процесс". Поэтому не было понятно, относится ли перерыв и другие части школьного дня к нему.

Поэтому этот документ дает определение "украиноязычной образовательной среды", задает границы, к которым мы идем уже не один год: украинского в учебных заведениях должно стать больше, русского – меньше,

– отмечает Пипа.

В случае принятия этого документа основатель, руководитель, педагог получат как обязанность способствовать созданию украиноязычной среды. То есть принимать меры, чтобы ученики и студенты разговаривали на украинском языке, уточнила народная избранница.

И добавила: делать это можно благодаря беседам, разъяснением и поощрением. Конкретные меры будут расписаны в подзаконных актах, которые Кабмин и МОН обязаны разработать, если законопроект станет законом.

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Что именно будет включать понятие "образовательный процесс"

Наталья Пипа при этом уточнила, что понятие "образовательный процесс" будет включать не только занятия/уроки/пары/другие образовательные мероприятия, но и время на переменах, в укрытии, на площадках, то есть все активности на территории учебного заведения.

Подробнее об изменениях, которые предусматривает законопроект, в частности о том, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушения, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения, Наталья Пипа рассказала в интервью 24 Каналу.