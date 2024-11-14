Народная избранница интервью 24 Каналу подробно рассказала, введут ли изменения во всех учебных заведениях Украины. Также подчеркнула: речь идет не только о школах.

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Во всех ли учебных заведениях Украины надо общаться только на государственном

Изменения в случае принятия документа распространят не только на школы, но и на садики, вузы, учреждения профессионально-технического и внешкольного образования. Речь идет об общении только на государственном языке в рамках всего образовательного процесса.

При этом законопроект содержит исключения, гарантированные законодательством, что не является нарушением обязанности создавать для соискателей образования украиноязычную образовательную среду в случае:

обучение, наряду с государственным языком, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза или коренного народа;

обеспечения государством изучения и применения в образовательном процессе английского языка, содействие изучению других языков международного общения в учебных заведениях;

преподавание в учебных заведениях одной или нескольких дисциплин на двух или более языках (на государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза);

права свободного выбора языка образовательного процесса частными учебными заведениями (за исключением языка, что является государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом).

Подробнее об изменениях, которые предусматривает законопроект, в частности о том, что будет включать понятие "образовательный процесс", кого обяжут общаться только на государственном, будут ли штрафы за нарушение, будут ли получать их ученики, а также – куда жаловаться, если вы заметили нарушения, Наталья Пипа рассказала в интервью 24 Каналу.