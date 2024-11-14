Народна обраниця інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла, чи у всіх закладах освіти України запровадять зміни. Також наголосила: мовиться не лише про школи.

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Чи у всіх закладах освіти України треба спілкуватися лише державною

Зміни у разі ухвалення документа поширять не лише на школи, а й на садки, виші, заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Мовиться про спілкування лише державною мовою у межах усього освітнього процесу.

При цьому законопроєкт містить винятки, гарантовані законодавством, що не є порушенням обов'язку створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище у разі:

навчання, поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу чи корінного народу;

забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови, сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти;

викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами (державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу);

права вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти (за винятком мови, що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом).

Детальніше про зміни, які передбачає законопроєкт, зокрема про те, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення, Наталія Піпа розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.