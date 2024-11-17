Народна обраниця розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, які головні зміни у школах передбачає цей законопроєкт. А також уточнила, що включає поняття "освітній процес".

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Які головні зміни у школах передбачає законопроєкт

Нардеп каже: законопроєкт уточнює, що перерва й інші активності на території закладу освіти – це теж освітній процес. У попередніх законах, що регулювали це питання, не було визначення поняття "освітній процес". Тому не було зрозуміло, чи перерва та інші частини шкільного дня до нього належать.

Тож цей документ дає визначення "українськомовного освітнього середовища", задає межі, до яких ми йдемо вже не один рік: української в закладах освіти має стати більше, російської – менше,

– наголошує Піпа.

У разі ухвалення цього документа засновник, керівник, педагог отримають як обов'язок сприяти створенню українськомовного середовища. Тобто вживати заходів, аби учні та студенти розмовляли українською мовою, уточнила народна обраниця.

І додала: робити це можна завдяки бесідам, роз'ясненням і заохоченням. Конкретні заходи будуть розписані у підзаконних актах, які Кабмін і МОН зобов'язані розробити, якщо законопроєкт стане законом.

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Що саме включатиме поняття "освітній процес"

Наталія Піпа при цьому уточнила, що поняття "освітній процес" включатиме не лише заняття/уроки/пари/інші освітні заходи, а й час на перервах, в укритті, на майданчиках, тобто всі активності на території закладу освіти.

Детальніше про зміни, які передбачає законопроєкт, зокрема про те, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення, Наталія Піпа розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.