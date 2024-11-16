Народна обраниця інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла, чи каратимуть за спілкування російською мовою у межах освітнього процесу учнів та студентів. І уточнила, чи варто боятися штрафів.

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Чи каратимуть учнів та вчителів штрафами за порушення

Народна обраниця каже: учнів та студентів не каратимуть. Також законопроєкт не запроваджує нових покарань для освітян.

Щодо вчителів та викладачів, за словами Наталії Піпи, адміністративна відповідальність для них за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" діє вже кілька років.

За порушення Уповноважений із захисту державної мови складає протоколи й виносить постанови про притягнення до адміністративної відповідальності працівників освіти,

– уточнила вона.

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Чи буде штраф

Законопроєкт, уточнила нардеп, не передбачає штрафи.

Натомість зараз для освітян штрафи за порушення чинного закону становлять від 3400 до 11900 гривень – залежно від виду і повторюваності порушення,

– резюмувала вона.

Детальніше про зміни, які передбачає законопроєкт, зокрема про те, що включатиме поняття "освітній процес", кого зобов'яжуть спілкуватися лише державною, чи будуть штрафи за порушення, чи отримуватимуть їх учні, а також – куди скаржитися, якщо ви помітили порушення, Наталія Піпа розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.