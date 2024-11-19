Об этих и еще нескольких важных образовательных целях на 2025 год рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плана устойчивости в Верховной Раде 19 ноября. Об этом информирует 24 Канал.
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Бесплатное питание для всех учеников
В следующем году все украинские школьники будут питаться бесплатно. В этом году для украинских учеников начальной школы – с 1 по 4 класс – ввели бесплатное питание. В 2025 году эту инициативу распространят на всех учеников.
Я поручил правительству в следующем году обеспечить бесплатное питание для всех наших украинских школьников. Это важно,
– подчеркнул глава государства.
Программа поддержки образования для детей ветеранов
Зеленский также сообщил, что 2200 украинских ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования.
В следующем году мы продолжим такие программы обучения. С 1 января будет действовать Программа поддержки образования для детей ветеранов. И это очень важно,
– акцентировал президент.
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Безопасность во всех школах
Зеленский также отметил важность безопасной образовательной среды в школах.
В Украине больше будут заботиться о безопасности. Максимальный приоритет – безопасность в учебных заведениях. Прежде всего – в школах по всей стране. Полицейские в школе и обществе – обязательно. Люди должны знать, кто гарантирует им и их детям безопасность,
– акцентировал Зеленский.
И добавил, что безопасный пункт Плана устойчивости предусматривает и детальную работу по укрытиям.
Это модернизация стандартов, реконструкция и строительство достаточного количества новых укрытий. Отдельно хотел бы отметить принципиально важный, довольно простой проект, который должен быть выполнен по всей Украине – это рамки и металлоискатели на входе в школы и все образовательные учреждения. Это одна из основ культуры безопасности,
– уточнил глава государства.
И подчеркнул, что чиновники, представители областной власти и местного самоуправления должны разработать четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности всех украинских детей.
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Новый подход к образованию
Президент также отметил, что Украине нужен новый, чрезвычайный подход к образованию.
Должны обеспечить реализацию еще одной задачи – сохранения миллиона украинских детей, которые сейчас из-за войны находятся в разных уголках мира, в поле украинской культуры. Чтобы они остались в поле украинского национального бытия,
– заявил он.
И резюмировал: от надлежащего выполнения этой задачи зависит будущее нашего государства.
- Напомним, что Министерство образования и науки Украины опубликовало условия поступления на обучение для получения высшего образования в 2025 году для общественного обсуждения.