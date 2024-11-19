Про ці та ще кілька важливих освітніх цілей на 2025 рік розповів президент України Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості у Верховній Раді 19 листопада. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Усіх українських школярів забезпечать безкоштовним харчуванням, – Зеленський

Безоплатне харчування для усіх учнів

Наступного року всі українські школярі харчуватимуться безоплатно. Цьогоріч для українських учнів початкової школи – з 1 по 4 клас – запровадили безкоштовне харчування. У 2025 році цю ініціативу поширять на усіх учнів.

Я доручив уряду у наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо,

– наголосив глава держави.

Програма підтримки освіти для дітей ветеранів

Зеленський також повідомив, що 2200 українських ветеранів отримали у цьому році нову освіту у центрах професійно-технічної освіти.

В наступному році ми продовжимо такі програми навчання. З 1 січня діятиме Програма підтримки освіти для дітей ветеранів. І це дуже важливо,

– акцентував президент.

Дивіться також "Української має стати більше, російської – менше": які важливі зміни чекають на заклади освіти

Безпека у всіх школах

Зеленський також наголосив на важливості безпечного освітнього середовища у школах.

В Україні більше дбатимуть про безпеку. Максимальний пріоритет – безпека у навчальних закладах. Передусім – у школах по всій країні. Поліцейські в школі та громаді – обов'язково. Люди мають знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку,

– акцентував Зеленський.

І додав, що безпечний пункт Плану стійкості передбачає і детальну роботу щодо укриттів.

Це модернізація стандартів, реконструкція та будівництво достатньої кількості нових укриттів. Окремо хотів би відзначити принципово важливий, доволі простий проєкт, який має бути виконаний по всій Україні – це рамки і металошукачі на вході до школи та всі освітні заклади. Це одна з основ культури безпеки,

– уточнив глава держави.

І наголосив, що урядовці, представники обласної влади та місцевого самоврядування повинні розробити чіткі терміни реалізації цього проєкту заради безпеки всіх українських дітей.

Дивіться також Новий професійний стандарт вчителя: про які зміни повинні знати педагоги

Новий підхід до освіти

Президент також зазначив, що Україні потрібний новий, надзвичайний підхід до освіти.

Маємо забезпечити реалізацію ще одного завдання – збереження мільйона українських дітей, які зараз через війну перебувають у різних куточках світу, в полі української культури. Щоб вони залишилися в полі українського національного буття,

– заявив він.

І резюмував: від належного виконання цього завдання залежить майбутнє нашої держави.