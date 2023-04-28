Как быстро улучшить память: полезные советы, которые помогут всем поступающим

Вскоре НМТ, следовательно, каждому абитуриенту стоит научиться привлекать весь ресурс своей памяти. Как легко это сделать – читайте в материале.

Наверное, каждый согласится с тем, что мало лишь прочитать материал – важно запомнить его и суметь воспроизвести через определенный промежуток времени. Если хорошо поработать над своей памятью, то вам не будут страшны никакие экзамены, надо только приложить немного усилий и действовать по четкому алгоритму.

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Как можно легко улучшить свою память

Упражнения для глаз

Основную часть информации мы воспринимаем визуально, поэтому важно, чтобы глаза были в тонусе. Вам не нужно придумывать особых упражнений: достаточно подвигать взглядом вверх-вниз и влево-вправо.

Также старайтесь рассматривать все справа налево, в противоположность тому, как мы привыкли читать. Этот простой приём позволяет замечать и воспринимать больше информации.

Тренировать память нужно регулярно / Фото Pixabay

Хорошо высыпайтесь

Количество исследований, подтверждающих важность сна для работы мозга и памяти, уже просто бесчисленно. Не стоит идти против науки и базовых особенностей своего организма, так вы только навредите себе и повысите уровень стресса, что совершенно не нужно перед важным экзаменом.

У каждого из нас своя норма сна, но все ученые советуют ложиться спать как можно раньше – так ценность отдыха будет гораздо выше.

Игры на память и логику

Конечно, тратить много времени на игры просто глупо. Но если все сделать правильно, то вы не только полезно проведете время отдыха, но и хорошо потренируете свою память.

Важный момент: не забывайте ставить время ограничения, ведь игры затягивают всех, вне зависимости от силы воли.

Контроль уровня стресса и физические нагрузки

Стресс – величайший враг абитуриентов. Он блокирует вашу память и заставит совершать много ошибок даже там, где вы точно знаете ответ.

Справиться со стрессом помогут физические нагрузки. Не обязательно идти в зал – прогулки или пробежки будет достаточно.