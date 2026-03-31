В Украине повысят цену за обучение в университетах, – МОН

В 2025 году стоимость контрактного обучения в украинских университетах выросла почти на треть. Эта тенденция сохранится и в следующем учебном году.

Об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко во время брифинга 31 марта.

На сколько вырастет цена обучения в 2026 году?

Повышение цен связано с необходимостью вузов наполнять специальные фонды, в частности на фоне увеличения зарплат работникам: с начала 2026 года их подняли на 30%, а с марта запланировано еще одно повышение на 20%.

Трофименко отметил, что университеты должны устанавливать экономически обоснованную стоимость обучения, без искусственного занижения.

В то же время государство увеличило финансирование на 10% для отдельных заведений, в частности перемещенных с прифронтовых территорий. При этом эти средства не учитываются в формировании себестоимости обучения.

Директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров отметил, что качественное высшее образование не может быть дешевым.

"За высшее образование нужно платить дорого: за бюджетников платит государство, а за контрактников – семья", – сказал чиновник.

Он также отметил, что даже после повышения украинское образование остается более доступным, чем во многих европейских странах. По его словам, без роста стоимости существует риск оттока преподавателей за границу.

Кроме этого, в 2025 году уменьшилась доля абитуриентов, которые отказываются от бюджетных мест – это свидетельствует о росте интереса к бесплатной форме обучения. Если в 2022 году таких было 5,7%, в 2023 – 8,8%, а в 2024 – 10,8%, то в 2025 году показатель снизился до 4,3%.

Сейчас доля неподтвержденных контрактных предложений составляет около 25%, однако в министерстве ожидают, что со временем этот показатель уменьшится.

