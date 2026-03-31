Об этом во время брифинга в Медиацентре заявил директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

Какие цены на высшее образование в Украине и за рубежом?

Чиновник при этом заявил, что дешевое высшее образование не бывает качественным.

За высшее образование бюджетников должно платить дорого государство, за контрактников – семья,

– заявил Шаров.

И добавил, что все же украинское образование в разы дешевле, чем образование за рубежом, в частности в Европе.

Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Уже совсем копеечного образования мы себе позволить не можем, иначе наши научно-педагогические работники будут просто ехать за границу, и никто не сможет хорошо научить наших студентов,

– считает чиновник.

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко при этом заявил, что вузам нужно наполнять фонды, чтобы была возможность повышать зарплаты, которые с января выросли на 30%, а с сентября вырастут еще на 20%.

Подорожало ли высшее образование в Украине?