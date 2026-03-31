Об этом во время брифинга в Медиацентре заявил директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.
Какие цены на высшее образование в Украине и за рубежом?
Чиновник при этом заявил, что дешевое высшее образование не бывает качественным.
За высшее образование бюджетников должно платить дорого государство, за контрактников – семья,
– заявил Шаров.
И добавил, что все же украинское образование в разы дешевле, чем образование за рубежом, в частности в Европе.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Уже совсем копеечного образования мы себе позволить не можем, иначе наши научно-педагогические работники будут просто ехать за границу, и никто не сможет хорошо научить наших студентов,
– считает чиновник.
Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко при этом заявил, что вузам нужно наполнять фонды, чтобы была возможность повышать зарплаты, которые с января выросли на 30%, а с сентября вырастут еще на 20%.
Подорожало ли высшее образование в Украине?
В прошлом году в Украине подорожало высшее образование. Кое-где существенно.
Цены в вузах при этом росли неоднородно. Все потому, что в 2025 году вузы обязали устанавливать минимальную плату за обучение не ниже индикативной себестоимости – фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника.
Предельную минимальную цену применяют для более чем 30 специальностей из списка из более 130. Но именно на них – основной спрос со стороны поступающих.
- Николай Трофименко рассказал, что на тех специальностях, где контрактная цена годами была ниже реальной стоимости подготовки, коррекция цен еще будет продолжаться. Он пояснил, что государство компенсировало это госзаказом, потому что фиксировано платит за студента. И это было гораздо больше чем платили контрактники.