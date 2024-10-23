Опять "сорри" – попробуйте извиниться на украинском: есть варианты для любой ситуации

Кроме русизмов, которые еще прочно сидят в нашей речи, в украинский язык активно вплетаются англицизмы. Это особенно заметно в общении молодежи.

Зачем снова "засорять" свой язык иноязычными словами? Более того, если в украинском языке существует множество интересных и колоритных их соответствий. Вместе с Освитой 24 рассмотрим, чем заменить слово "сорри".

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Почему именно "сорри" и какие украинские соответствия лучше использовать

Слово "сорри" является заимствованное из английского языка, вариант от слова "sorry". Используют его для выражения извинений или сочувствия. Под влиянием англоязычных медиа, музыки, фильмов, ну и конечно активному изучению английского в обществе, слово часто используется в повседневной коммуникации и соцсетях.

Слово "сорри" часто используется в неформальном общении, а еще потому, что оно короткое и легкое в произношении.

Однако, украинский язык имеет несколько интересных точных соответствий – "вибач", "даруй, "пробач", "перепрошую".

Хотя эти слова уместны почти в любой ситуации, но стоит учесть особенности ситуаций их использования.

Универсальное "вибач", которым можно попросить прощения и за мелкую бытовую неловкость, и за серьезный проступок.

"Даруйте" – этим словом лучше просить прощения за мелкие проступки или неловкие ситуации. Например, когда вы кого-то случайно толкнули или что-то хотите переспросить.

"Пробач" – лучше всего подходит для того, чтобы добросовестно извиниться за причиненную значительную неприятность или тяжелую вину.

"Перепрошую" – как и "дарите" это слово будет уместным в бытовых ситуациях. Так можно привлечь к себе внимание в общественном месте или извиниться, если вы кого-то толкнули или наступили на ногу.

Украинские соответствия не намного длиннее по звучанию, но имеют гораздо больше "оттенков" использования. Ну а конструкций с этими словами значительно больше.

Лучше "даруйте" или "вибач" / Иллюстративное фото

Как правильно на украинском просить прощения

Конечно, мы учитываем рекомендации филологов и говорим "вибачте мені", "даруйте їм", "пробачте нам" – местоимение в дательном падеже.

І извинения в украинском языке мы "просим", а не "приносим" (калька с русского) – "прошу вибачення", "прошу пробачити".

Украинские соответствия и их правильное употребление следует запомнить и использовать в официальном и неофициальном общении. Это продемонстрирует не только вашу воспитанность, но и знание языка!