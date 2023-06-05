НМТ и воздушная тревога: что нужно знать участникам тестирования

Россияне продолжают обстрелы украинских городов, а значит, вероятно объявление воздушной тревоги до или во время НМТ. Участникам рассказали, как нужно действовать в таком случае.

Объявление воздушной тревоги может застать участников по дороге на НМТ или уже непосредственно во время экзамена. Существует четкий алгоритм действий о том, что делать в этом случае.

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Если тревога раздалась по дороге в центр НМТ

Как только раздался сигнал воздушной тревоги – нужно немедленно отправиться в укрытие и находиться там до отбоя. Только после этого можно прибыть в центр тестирования и сдать НМТ.

Если специалисты центра решат упразднить экзамен в этот день, участник сможет сдать НМТ во время дополнительной сессии. Кроме того, неявка в центр тестирования из-за тревоги – это уважительная причина, дающая право принять участие в дополнительной сессии НМТ без предоставления дополнительных документов. Нужно только подать заявку в персональном кабинете.

Тревога во время экзамена

В момент тревоги НМТ останавливается, это делается специальным сервисом программы. После того, как опасность пройдет, участник сможет продолжить экзамен по той задаче и с тем временем, на котором был остановлен НМТ.

Такой сценарий возможен, только если тревога не будет долговременной.

Если воздушная тревога длится долго

В случае, если отбоя тревоги нет в течение 1,5 часов, участникам нужно будет пройти НМТ во время дополнительной сессии. Уточнение – это касается тех центров, которые будут работать в 2 смены. Продолжение тестирования в центрах, которые будут работать в 1 смену, тестирование будет продолжено в случае, если тревога звучала до 2 часов 20 минут.

Пребывание в укрытии

Если сигнал тревоги раздался во время НМТ, всем участникам нужно пройти в укрытие вместе с персоналом. С собой можно взять личные вещи, оставленные участниками в специальном месте перед экзаменом. Но следует помнить, что пользоваться любыми гаджетами в укрытии запрещено.

Общение участников разрешено, но темы не должны относиться к НМТ. За этим последуют инструкторы и персонал.

Как подать заявление на участие в дополнительной сессии

Если тестирование было отменено из-за тревоги, объяснение, как действовать в таком случае, предоставит пункт тестирования, а персонал поможет участникам оформить соответствующее заявление. Дополнительных документов подавать не нужно, но следует помнить: заявления нужно подать сразу в пункте тестирования.