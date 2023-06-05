Оголошення повітряної тривоги може застати учасників по дороз на НМТ або вже безпосередньо під час іспиту. Існує чіткий алгоритм дій про те, що робити у такому випадку.

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Якщо тривога пролунала по дорозі в центр НМТ

Як тільки пролунав сигнал повітрняої тривоги – потрібно негайно вирушити в укриття та перебувати там до відбою. Лише після цього можна прибути у центр тестування та скласти НМТ.

Якщо фахівці центру вирішать скасувати іспит в цей день, учасник зможе скласти НМТ під час додаткової сесії. Окрім того, неявка в центр тестування через тривогу – це поважна причина, яка дає право взяти участь у додатковій сесії НМТ без надання додаткових документів. Потрібно лише подати відповідну заявку в персональному кабінеті.

Тривога під час іспиту

На час тривоги НМТ зупиняється, це робиться спеціальним сервісом програми. Після того, як небезпека мине, учасник зможе продовждити іспит з того завдання і з тим часом, на якому було зупинено НМТ.

Такий сценарій можливий лише тоді, якщо тривога не буде довготривалою.

Якщо повітряна тривога триває довго

У випадку, якщо відбою тривоги немає впродовж 1,5 години, учасникам потрібно буде пройти НМТ під час додаткової сесії. Уточнення – це стосується тих центрів, які працюватимуть у 2 зміни. Продовження тестування у центрах, які працюватимуть в 1 зміну, тестування буде продовжене у випадку, якщо тривога лунала до 2 годин 20 хвилин.

Перебування в укритті

Якщо сигнал тривоги пролунав під час НМТ, усім учасникам потрібно пройти в укриття разом з персоналом. З собою можна взяти особисті речі, які учасники залишали у спеціальному місці перед іспитом. Але варто пам'ятати, що користуватися будь-якими гаджетами в укритті заборонено.

Спілкування учасників дозволене, але теми не повинні стосуватися НМТ. За цим будуть слідкувати інструктори та персонал.

Як подати заяву на участь в додатковій сесії

Якщо тестування скасували через тривогу, пояснення, як діяти у такому випадку, надасть пункт тестування, а персонал допоможе учасникам оформити відповідну заяву. Додаткових документів подавати не потрібно., але варто пам'ятати: заяви потрібно подати одразу в пункті тестування.