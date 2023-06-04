Тож розпитати і дізнатися правильні відповіді учасникам не вийде. Краще повторювати вивчений матеріал та перевіряти свої знання за допомогою тренувальних тестів. Де їх знайти, підкаже 24 Канал.
Дивіться також НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Де знайти тренувальні тести для підготовки на НМТ-2023
Раніше Український центр оцінювання якості освіти публікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- фізика;
- англійська мова;
- хімія;
- біологія;
- німецька мова;
- іспанська мова;
- французька мова.
Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань демоваріант аналогічний вступному тесту.
Тож ви можете сміливо перевіряти свої знання за допомогою цих тестів. Їх можна виконати як онлайн, так і завантаживши на свій гаджет.
Дивіться також В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання, які будуть на НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.