Нагадаємо, що у 2023 році абітурієнти мають скласти тестування з двох обов'язкових предметів – української мови та математики. Раніше УЦОЯО вже опублікував демонстраційний тест НМТ з мови.

До теми Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси

Фахівці УЦОЯО тепер підготували демонстраційний варіант тесту НМТ з математики. Він допоможе випускникам навчитися розподіляти час на виконання завдань та визначити теми, над якими треба ще попрацювати.

Демонстраційний варіант тесту НМТ з математики доступний за цим посиланням.

Зауважте, що вигляд тесту дещо відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань та тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту.

Крім того, під час реального тестування абітурієнти зможуть користуватися довідковими матеріалами (формулами), тож можете їх використати і для демонстраційного тесту.

Чи можна завантажити тест? Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 60 хвилин за комп’ютером чи телефоном – завантажте файл із демонстраційним варіантом тесту з математики на свій пристрій, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.

Під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні, випускники можуть вибирати послідовність виконання завдань чи змінювати варіант відповіді до завершення роботи.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

До слова, на тестуванні з математики буде 22 завдання. Випускник може вибирати послідовність виконання завдань. Щоб отримати мінімальні 100 балів з 200 необхідно набрати 4 бали з 32 можливих.

Вступна кампанія – 2023: коротко