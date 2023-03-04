Нагадаємо, що у 2023 році абітурієнти мають скласти тестування з двох обов'язкових предметів – української мови та математики. Раніше УЦОЯО вже опублікував демонстраційний тест НМТ з мови.
До теми Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси
Фахівці УЦОЯО тепер підготували демонстраційний варіант тесту НМТ з математики. Він допоможе випускникам навчитися розподіляти час на виконання завдань та визначити теми, над якими треба ще попрацювати.
Зауважте, що вигляд тесту дещо відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань та тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту.
Крім того, під час реального тестування абітурієнти зможуть користуватися довідковими матеріалами (формулами), тож можете їх використати і для демонстраційного тесту.
Чи можна завантажити тест? Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 60 хвилин за комп’ютером чи телефоном – завантажте файл із демонстраційним варіантом тесту з математики на свій пристрій, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.
Під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні, випускники можуть вибирати послідовність виконання завдань чи змінювати варіант відповіді до завершення роботи.
До слова, на тестуванні з математики буде 22 завдання. Випускник може вибирати послідовність виконання завдань. Щоб отримати мінімальні 100 балів з 200 необхідно набрати 4 бали з 32 можливих.
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія. На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном. Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.