У УЦОЯО уточнили, що НМТ не буде складнішим за традиційне тестування на ЗНО. При цьому тренувальні матеріали з усіх навчальних предметів обіцяють оприлюднити згодом.
Важливо Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси
УЦОЯО опублікував демонстраційний тест з української мови
Так, цей тест допоможе випускникам навчитися розподіляти час на виконання завдань та визначити теми, над якими треба ще попрацювати.
Не пізніше травня ми розмістимо тренувальні матеріали з усіх навчальних предметів, а сьогодні пропонуємо вам завдання з української мови,
– повідомили в УЦОЯО.
При цьому уточнили, що вигляд запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.
До слова, на виконання 30 завдань з української мови передбачено 60 хвилин. Випускник при цьому зможе вибирати послідовність виконання завдань.
Чи можна завантажити тест
Перед початком виконання випускників просять відповісти на 4 запитання про себе. Вони допоможуть зібрати важливу для нас статистичну інформацію. На реальному тестуванні такого не буде.
Якщо ви не змогли відкрити тестувальника, спробуйте скористатися іншим браузером, а також перевірте налаштування систем безпеки на вашому комп’ютері / планшеті / телефоні,
– уточнюють у центрі.
До слова, файл із демонстраційним варіантом НМТ можна завантажити на свій пристрій.
Читайте НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.