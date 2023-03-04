Напомним, что в 2023 году абитуриенты должны сдать тестирование по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике. Ранее УЦОКО уже опубликовал демонстрационный тест НМТ по языку.
К теме Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы
Специалисты УЦОКО теперь подготовили демонстрационный вариант теста НМТ по математике. Он поможет выпускникам научиться распределять время на выполнение задач и определить темы, над которыми еще предстоит поработать.
Заметьте, что вид теста несколько отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий и продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.
Кроме того, во время реального тестирования абитуриенты смогут пользоваться справочными материалами (формулами), так что можете их использовать и для демонстрационного теста.
Можно ли скачать тест? Если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером или телефоном – загрузите файл с демонстрационным вариантом теста по математике на свое устройство, выполните задания и сверьте свои ответы с правильными.
При прохождении демонстрационного теста, как и на реальном тестировании, выпускники могут выбирать последовательность выполнения заданий или изменять вариант ответа до завершения работы.
К слову, на тестировании по математике будет 22 задачи. Выпускник может выбирать последовательность выполнения задач. Чтобы получить минимальные 100 баллов из 200, необходимо набрать 4 балла из 32 возможных.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия. На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.