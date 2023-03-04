Напомним, что в 2023 году абитуриенты должны сдать тестирование по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике. Ранее УЦОКО уже опубликовал демонстрационный тест НМТ по языку.

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Специалисты УЦОКО теперь подготовили демонстрационный вариант теста НМТ по математике. Он поможет выпускникам научиться распределять время на выполнение задач и определить темы, над которыми еще предстоит поработать.

Демонстрационный вариант теста НМТ по математике доступный по этой ссылке.

Заметьте, что вид теста несколько отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий и продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

Кроме того, во время реального тестирования абитуриенты смогут пользоваться справочными материалами (формулами), так что можете их использовать и для демонстрационного теста.

Можно ли скачать тест? Если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером или телефоном – загрузите файл с демонстрационным вариантом теста по математике на свое устройство, выполните задания и сверьте свои ответы с правильными.

При прохождении демонстрационного теста, как и на реальном тестировании, выпускники могут выбирать последовательность выполнения заданий или изменять вариант ответа до завершения работы.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

К слову, на тестировании по математике будет 22 задачи. Выпускник может выбирать последовательность выполнения задач. Чтобы получить минимальные 100 баллов из 200, необходимо набрать 4 балла из 32 возможных.

Вступительная кампания – 2023: кратко