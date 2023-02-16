Об этом во время прямого эфира сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет 24 Канал. Она рассказала, где найти эти дополнительные материалы.
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По ее словам, справочные материалы, использование которых разрешено во время выполнения НМТ по математике, физике и химии, можно найти на тестовой платформе сайта УЦОКО.
Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ
Математика
Заместитель директора УЦОКО призналась, что справочные материалы по математике будут те же, что в прошлом году, и те же, которые использовали на ВНО в 2021 году.
В справочных материалах могут потребоваться:
- формулы по геометрии;
- логарифмы;
- первоначальная функция и определенный интеграл;
- материалы по тригонометрии и прочее.
Все эти материалы можно найти по этой ссылкой. Кроме того, во время тестирования участники НМТ смогут воспользоваться черновиком.
"Очевидно, что много задач будет с применением рисунков, нужно будет что-то себе обозначить, найти определенные длины сторон многоугольника. Это можно будет изобразить на черновике. На каждом рабочем месте участника она будет", - говорит Вакуленко.
Какие будут задачи по математике на НМТ (общее количество задач – 22):
- 15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;
- 3 – на установление соответствия (3 из 5);
- 4 – с кратким ответом.
Химия
Выпускники, выбравшие сдавать химию на НМТ третьим предметом, смогут использовать справочные материалы. В частности:
- периодическую систему химических частей;
- таблицу "Растворимости оснований кислот амфотерных гидроксидов и солей в воде по температуре 20-25°C";
- таблицу "Ряд активности металлов".
Найти эти материалы можно по этой ссылке на сайте УЦОКО.
Какие будут задачи по химии на НМТ (общее количество задач – 30):
- 22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 2 – на установление соответствия (3 из 5);
- 6 – с кратким ответом.
Физика
Участникам НМТ, составляющим физику, также будут доступны справочные материалы во время тестирования. Речь идет о:
- таблицу "Префиксы к единице Si";
- таблицу значений тригонометрических функций некоторых углов.
Найти дополнительные материалы по физике – можно за этой ссылкой.
"И по физике, и по химии также сможете воспользоваться черновиком", – заверила заместитель директора УЦОКО.
Какие будут задачи по физике на НМТ (общее количество задач – 20):
- 12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 2 – на установление соответствия (4 из 5);
- 6 – с кратким ответом.
Что угрожает участникам НМТ за списывание
- Участникам НМТ-2023 следует забыть о списывании. Ведь за такие действия выпускники могут серьезно поплатиться, в частности, они досрочно завершат тестирование.
- Напомним, что в 2022 году в каждой аудитории, где проходил НМТ, работал один инструктор. В этом году в подавляющем большинстве городов, в аудиториях, где будет проходить НМТ, будет работать два инструктора. Это должно предотвратить списывание. Также было изменено программное обеспечение для проведения НМТ.
- "Поэтому уважаемые участники: не советую списывать. Если вы все-таки решите, есть высокая вероятность, что вас удалят из пункта проведения тестирования и вы не сможете получить свой результат для поступления в этом году", – рассказали в УЦОКО.
- Там добавляют, что дополнительная сессия в таком случае не предусмотрена. То есть выпускники за списывание могут упустить шанс на поступление.